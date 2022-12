Người dân Gia Lai rộn ràng xuống phố sắm Tết

(GLO)- Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 năm nay có tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Cùng với việc nghỉ ngơi, thư giãn, người dân Gia Lai cũng tranh thủ đi mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề.

Ngày đầu nghỉ lễ, khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku (TP. Pleiku) nhộn nhịp hơn hẳn bởi dòng người đổ về mua sắm ngày một đông. Ảnh: Trần Dung

9 giờ sáng, Trung tâm Thương mại Pleiku (TP. Pleiku) đã bắt đầu nhộn nhịp bởi dòng người đổ về mua sắm ngày một đông. Từ quần áo, giày dép, vật dụng gia đình, đồ trang trí Tết cho tới các loại hoa quả… tất cả được bày bán tràn ngập, tạo nên không gian đa sắc màu mang không khí Tết đến thật gần. Chị Ngô Ngọc Anh (huyện Chư Păh) cho biết: “Tranh thủ ngày nghỉ trong dịp Tết Dương lịch, tôi lên thành phố mua quần áo Tết cho các con và một số đồ trang trí. Các mặt hàng bày bán ở Trung tâm Thương mại Pleiku có giá cả phải chăng, phù hợp với những khách hàng có thu nhập trung bình như tôi”.

Còn với những tiểu thương như bà Hồ Thị Trinh-chủ một gian hàng quần áo tại Trung tâm Thương mại Pleiku-thì đây là dịp để cửa hàng tăng sức tiêu thụ hàng thời trang. Năm nay, bà Trinh cũng như nhiều tiểu thương khác đã nhập đầy đủ các mẫu mã thời trang để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. “Chỉ trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mà của hàng của tôi đã bán được trên 50 sản phẩm. Tôi rất phấn khởi”-bà Trinh cho hay.

Không khí mua sắm cũng trở nên rộn ràng tại các siêu thị ở thành phố. Thời điểm này, nhiều siêu thị đã đẩy mạnh bày bán mặt hàng bánh mứt nhằm kịp thời phục vụ người dân mua sắm. Theo ghi nhận, hàng Việt Nam chiếm khoảng 90% lượng bánh kẹo được bày bán tại các siêu thị, phù hợp với tiêu chí của phần lớn người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Trà Vy (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Những năm gần đây, gia đình tôi tin dùng và chọn mua các loại bánh mứt có thương hiệu Việt Nam bởi chất lượng, mẫu mã ngày càng được nâng cao cũng như giá thành hợp lý. Giá sản phẩm bánh mứt dao động từ 40 ngàn đến 350 ngàn đồng/hộp. Riêng một số sản phẩm thiết kế cho dịp Tết sẽ có giá cao hơn”.

Người dân tin dùng và chọn mua các loại bánh mứt có thương hiệu Việt Nam. Ảnh: Trần Dung

Trong dịp này, các trung tâm, siêu thị điện máy tại TP. Pleiku liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh để thu hút khách hàng mua sắm đón năm mới. Chị Nguyễn Thùy Hân-Quản lý Siêu thị Điện Máy Xanh (56B Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) cho biết: Dịp này, người dân chủ yếu sắm các mặt hàng gia dụng như: nồi cơm điện, bếp gas, máy lọc nước, chảo, nồi chiên không dầu... Để kích cầu tiêu dùng, chúng tôi cũng đã chạy chương trình Tết với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như mua nhiều giảm nhiều (giảm 5-50% đối với sản phẩm đầu tiên, sản phẩm thứ 2 giảm thêm từ 2-10%); chương trình trúng thưởng 2023 chỉ vàng; trả góp lãi suất 0%; miễn phí lắp đặt, vận chuyển...

Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá tại các trung tâm, siêu thị điện máy ở TP. Pleiku đã thu hút khách hàng quan tâm, mua sắm. Ảnh: Quang Tấn

Tranh thủ ngày nghỉ Tết Dương lịch, ra thành phố mua sắm thêm một số vật dụng trong gia đình, chị Trần Thị Hậu (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) vui vẻ cho biết: “Năm qua kinh tế gia đình khó khăn nên mọi chi tiêu trong gia đình tôi đều tính toán rất kỹ. Qua tham khảo, tôi thấy các siêu thị ở Pleiku có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nên quyết định ra mua thêm ít vật dụng cần thiết để vui đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đủ đầy”.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, dòng người tấp nập đổ về trung tâm thị xã An Khê để mua sắm mỗi lúc một đông. Chị Trần Thị Loan (thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) đưa 2 con vào chọn mua quần áo tại một cửa hàng. Chị Loan tâm sự: “Vợ chồng tôi bận việc ruộng đồng, các con phải đi học, hiếm khi cả nhà cùng lúc rảnh rỗi. Hôm nay, các con được nghỉ lễ, tôi tranh thủ đưa chúng đi chơi và sắm quần áo, giày dép mới”.

Người dân tấp nập đổ về trung tâm thị xã An Khê mua sắm Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Vợ chồng ông Đoàn Khánh Duẩn (thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ) quyết định mua chiếc tủ lạnh mới để trữ được nhiều thực phẩm hơn cho dịp Tết cổ truyền sắp tới. Vừa kiểm tra chiếc tủ lạnh, ông Duẩn chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi công tác xa nhà nên kỳ nghỉ này tôi dành thời gian để đi mua sắm Tết. Ngoài chiếc tủ lạnh, hôm nay vợ chồng tôi cũng mua thêm được một số thiết bị điện trong gia đình”.

Ông Nguyễn Văn Hạnh-chủ cửa hàng nội thất, điện máy Hạnh Khuyên (thị xã An Khê) cho biết: “Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp Tết, từ cuối tháng 10, cơ sở đã chủ động nhập nhiều đồ gia dụng, bàn ghế với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Giá cả các mặt hàng năm nay tương đối ổn định, không tăng so với năm ngoái. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách mua sắm tại cửa hàng tăng hơn 20% so với ngày thường”.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại chợ An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Tại thị xã Ayun Pa, trong ngày cuối cùng của năm cũ, mọi thứ như gấp gáp, hối hả hơn. Các cửa hàng tạp hóa, quần áo, đồ gia dụng… tấp nập khách ra vào. Ai cũng muốn chuẩn bị cho gia đình mình tươm tất hơn với mong ước vào một năm mới bình an, sung túc, đủ đầy.

Chị Võ Thị Tường Vi (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) chia sẻ: “Hôm nay, tôi dẫn các cháu ra thị xã Ayun Pa mua sắm quần áo mới. Mẫu mã trang phục năm nay rất đa dạng và bắt mắt nên khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn, đặc biệt là đồ trẻ em. Tôi cũng cố gắng mua cho mỗi cháu 3 bộ đồ mới để mặc trong ngày đầu năm và dịp Tết cổ truyền của dân tộc”. Chị Hồ Thị Ngọc Trinh (chủ cửa hàng quần áo tại chợ Thị xã Ayun Pa) cho biết: Sức mua đã bắt đầu tăng cách đây nửa tháng. Tuy nhiên thay vì mua đồ ấm trong những ngày đầu đông thì hiện tại, người dân đã bắt đầu mua quần áo Tết. Trong không khí háo hức của ngày nghỉ lễ, nhiều khách hàng vui vẻ mua mà không mặc cả quá nhiều.

Chị Võ Thị Tường Vi (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) cùng con gái đi sắm đồ Tết. Ảnh: Vũ Chi

Trước sức mua tăng mạnh những ngày cuối năm, các cơ sở kinh doanh đã dự trữ hàng Tết cách đây hơn 1 tháng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Cô Trương Thị Cúc (chủ cửa hàng Cúc Hay, đường Cù Chính Lan, thị xã Ayun Pa) cho hay: Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt đối với các mặt hàng đồ gia dụng như: chén, bát, bình ly, thảm chùi chân… Nếu như các mặt hàng khác giá cả thường nhích lên hơn so với ngày thường thì hàng gia dụng vẫn giữ nguyên giá. Sức mua tăng, cửa hàng phải thuê thêm một nhân viên bán hàng vào dịp cuối năm để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Cửa hàng Cúc Hay (thị xã Ayun Pa) đã dự trữ các mặt hàng gia dụng cách đây hơn một tháng để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân: Ảnh: Vũ Chi

Người dân Gia Lai đã khởi động kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay với hoạt động mua sắm tấp nập, nhộn nhịp. Sau khi dành một ngày mua sắm Tết, nhiều gia đình đã lên kế hoạch vui chơi, giải trí cho những ngày nghỉ lễ tiếp theo.

NHÓM PHÓNG VIÊN