Gia Lai: Học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 27-9 để phòng tránh bão số 4

(GLO)- Ngày 27-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đã ký ban hành Công văn số 2178/UBND-KGVX về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 4.

Tỉnh Gia Lai cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 27-9 để phòng tránh bão số 4. Ảnh bạn đọc cung cấp



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 năm 2022 (tên quốc tế Noru) có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo từ ngày 27-9 đến 29-9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ở khu vực Trung bộ, Kon Tum và Gia Lai.



Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên các trường học trước, trong và sau bão; thông báo cho các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 27-9 đến hết ngày 28-9.



Cùng với đó, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả. Đặc biệt, ở vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh, sinh viên và phụ huynh đề phòng lũ quét, sạt lở đất... và cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.



Ngay sau khi bão lũ tan, khẩn trương vệ sinh trường, lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại; đồng thời có kế hoạch phòng-chống các dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra; báo cáo tình hình thiệt hại do mưa bão về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

MỘC TRÀ