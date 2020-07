Thị xã An Khê tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Sáng 27-7, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy trên địa bàn thị xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, HĐND tỉnh dâng hương trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang; đại diện HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê cùng các huyện lân cận và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà (hàng đầu, bên phải) đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Ngọc Minh

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hữu Nguyên nhấn mạnh: “Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Các liệt sĩ đã ra đi nhưng khí chất lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để các thế hệ noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Lãnh đạo thị xã An Khê đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Ngọc Minh

Ngay sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.

Trước đó, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với chính quyền và nhân dân thị xã An Khê đã tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ tại phường Tây Sơn, An Bình và xã Song An. Trong đó, có 1 liệt sĩ có địa chỉ, đã được ngành chức năng bàn giao cho gia đình đưa về tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Đông đảo người dân An Khê đến thắp nhang tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

NGỌC MINH