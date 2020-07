Thị xã An Khê tổ chức lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ

(GLO)- Tối 26-7, tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), thị xã An Khê đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà; đại diện HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê cùng đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn thị xã.





Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã An Khê dự lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ vừa tìm thấy trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về anh linh các liệt sĩ. Tại đây, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Trước đó, từ ngày 4-6 đến ngày 26-7, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê. Trong đó, có 1 hài cốt liệt sĩ đã được gia đình đưa về an táng tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).



Ngày 27-7, thị xã An Khê sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã.

NGỌC MINH