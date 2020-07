Tìm thấy 21 hài cốt liệt sĩ tại An Khê và Kông Chro

(GLO)- Từ ngày 4-6 đến nay, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê và 2 hài cốt liệt sĩ tại huyện Kông Chro.

Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh



Trong 19 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại thị xã An Khê có 1 trường hợp có thông tin địa chỉ ở TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Gia đình liệt sĩ đã liên hệ với ngành chức năng làm thủ tục đón hài cốt về an táng tại quê nhà. Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ được ngành chức năng tập kết tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp (Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê).



Riêng 2 hài cốt liệt sĩ cất bốc tại làng TKắt (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) đang được bảo quản tại trụ sở xã, chờ ngày tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

NGỌC MINH