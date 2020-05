Phòng dịch trên xe buýt, xe đưa đón học sinh: Không lơ là, chủ quan

(GLO)- Sau khi được Sở Giao thông-Vận tải cho phép hoạt động bình thường trở lại, các phương tiện xe buýt, xe hợp đồng đưa đón học sinh đã chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Từ ngày 7-5 đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã đưa vào vận hành trở lại 4/4 tuyến xe buýt nội tỉnh (Pleiku đi các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh và thị xã An Khê) với tần suất 12 chuyến/tuyến/ngày; riêng tuyến Pleiku-An Khê khai thác 8 chuyến/tuyến/ngày. Ông Phạm Tiến Dũng-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hành khách đi lại bằng xe buýt giảm mạnh. Trung bình, mỗi xe chỉ khai thác khoảng 25% số chỗ, lượng hành khách chỉ đạt 50% so với giai đoạn trước khi có dịch. “Mặc dù lượng khách chưa nhiều nhưng đơn vị vẫn cố gắng duy trì hoạt động ở tất cả các chuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Suốt hành trình, lái xe, nhân viên và hành khách đều phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch”-ông Dũng thông tin.

Giáo viên Trường Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương Gia Lai sát khuẩn tay cho học sinh trước khi lên xe đưa đón. Ảnh: L.H

Tại Trường Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương Gia Lai (TP. Pleiku), từ ngày 23-4 tới nay, các phương tiện xe đưa đón học sinh cũng khôi phục hoạt động tương ứng với lịch học của các khối lớp, cấp học. Nhà trường đang hợp đồng vận chuyển học sinh với 2 đối tác là Doanh nghiệp tư nhân An Lộc và Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải. Theo thầy Đàm Văn Ngọc-Hiệu trưởng nhà trường: Trường có 780 học sinh, trong đó có khoảng 500 em đăng ký sử dụng dịch vụ xe đưa đón hàng ngày. Do vậy, nhà trường rất chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các em thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trên xe đưa đón. “Nhà trường cắt cử 1 nhân viên kiểm soát để kiểm tra, theo dõi việc học sinh đến lớp cũng như thực hiện nội quy, nền nếp của nhà trường, trong đó có nội dung chấp hành quy định phòng-chống dịch”-thầy Ngọc thông tin. Em Trần Khánh Uyên (lớp 7A3) cho hay: “Để phòng-chống dịch, em đã được mẹ trang bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay khô. Khi lên xe, em cũng được tài xế, nhân viên phục vụ nhắc nhở hạn chế ăn uống hay nói chuyện, cười đùa trên xe”.

Xe đưa đón học sinh của Doanh nghiệp tư nhân An Lộc trước giờ đưa học sinh Trường Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương trở về nhà. Ảnh: L.H

Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, toàn tỉnh hiện có 140 phương tiện xe hợp đồng đưa đón học sinh, ký kết vận chuyển học sinh với 55 đơn vị trường học thuộc 11/17 huyện, thị xã, thành phố. Về phương tiện xe buýt, ngoài tuyến nội tỉnh còn 1 tuyến liên tỉnh từ Pleiku đi tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH một thành viên Phú Hòa (tỉnh Kon Tum) khai thác. Nói về công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên phương tiện xe buýt và xe đưa đón học sinh hiện nay, ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Từ ngày 8-5, Sở đã cho phép khôi phục hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách, trong đó có xe buýt và xe đưa đón học sinh. Sở cũng yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như: đeo khẩu trang đúng cách tại khu vực công cộng (bến xe, điểm bán vé…) và trên phương tiện trong suốt hành trình; hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện trong quá trình di chuyển; khử khuẩn bề mặt phương tiện trước và sau mỗi chuyến xe… “Công tác phòng-chống dịch bệnh vẫn được thực hiện sát sao theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”-ông Sơn khẳng định.