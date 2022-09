(GLO)- Sáng 19-9, 4 môn thi đấu trong khuôn khổ của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 gồm: Bóng chuyền, Bơi lội, Cờ tướng và Cờ vua chính thức bước vào thi đấu sau lễ khai mạc diễn ra chiều 18-9.

2 môn rất được chờ đợi là Bóng chuyền và Bơi lội đều diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh. Ở môn Bóng chuyền có sự tham gia của gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đội bóng gồm: Công an tỉnh, TP. Pleiku, thị xã An Khê cùng các huyện Đak Đoa, Kông Chro, Krông Pa và Ia Pa. Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. Mỗi trận đấu diễn ra với thể thức 5 sét thắng 3. Ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào sáng 19-9, đội bóng của huyện Ia Pa đã xuất sắc vượt qua đội bóng Công an tỉnh với tỷ số 3-1.

Môn bóng chuyền sẽ thi đấu theo thể thức 5 sét thắng 3. Ảnh: Văn Ngọc

Ở môn Bơi lội đã thu hút 74 VĐV của 7 đoàn: ngành Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, các huyện Chư Sê, Đak Đoa. Trong 2 ngày, các VĐV sẽ tranh tài 12 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân, đồng đội theo từng cự ly và kiểu bơi.

2 môn Cờ tướng và Cờ vua được thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Ở môn Cờ tướng có 28 VĐV của 13 đoàn tham gia tranh tài theo hệ Thụy Sĩ 7 ván đấu. Còn ở môn Cờ vua có 8 kỳ thủ nam của 5 đoàn và 6 kỳ thủ nữ của 4 đoàn được chia làm 2 bảng đấu mỗi nội dung để lựa chọn các kỳ thủ nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

VĂN NGỌC