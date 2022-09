Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX: Hoành tráng, ý nghĩa

(GLO)- Chiều 18-9, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022 đã khai mạc tại Sân vận động Pleiku. Đây là sự kiện được tổ chức 4 năm một lần nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.



Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun HBút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; Trần Đức Phấn-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành.

Đoàn rước ảnh Bác diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Đức Thụy



Biểu dương sức mạnh của thể thao



Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT. Đồng thời, tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.



Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cấp xã, ngành TDTT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào TDTT quần chúng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hoạt động phong phú, đa dạng hơn. Số người tập luyện TDTT thường xuyên tăng lên rõ rệt theo từng năm. Năm 2022, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 34% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, tăng 2% so với năm 2018; trên 26% hộ gia đình tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, tăng 1,6% so với năm 2018.



Thời gian qua, đại hội TDTT được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh với sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, 99,5% xã, phường, thị trấn; 100% huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quân đội đã tổ chức thành công đại hội TDTT trên tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhận ngọn đuốc từ các vận động viên để thắp sáng đài lửa Đại hội. Ảnh: Đức Thụy



Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX-2022 thu hút gần 1.800 vận động viên của 20 đoàn tham gia tranh tài ở 19 môn thi đấu gồm: Việt dã, quần vợt, Karate, Taekwondo, Vovinam, võ cổ truyền, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, Billiards, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chạy cà kheo, bơi lội. Tính đến thời điểm khai mạc, Đại hội đã hoàn tất 13 môn thi đấu; 6 môn sẽ tiếp tục bước vào tranh tài gồm: cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền, bơi lội, đẩy gậy và kéo co. Sau khi kết thúc 13 môn thi đấu, TP. Pleiku đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 51 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 25 huy chương đồng; huyện Ia Grai xếp thứ nhì với 24 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng; huyện Đức Cơ xếp thứ ba với 11 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.



Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Đây là một cuộc biểu dương lực lượng TDTT quần chúng ở địa phương, ngành trong toàn tỉnh. Thông qua các cuộc thi đấu của Đại hội nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT của quần chúng, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống ở địa phương; góp phần nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh nhà. Qua đó cũng tuyển chọn các vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở trong toàn tỉnh để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ảnh: Đức Thụy





Hoành tráng lễ khai mạc



Lễ khai mạc Đại hội có sự tham gia của gần 10.000 người được khởi đầu với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 6 khối: học sinh, công chức và viên chức, Tỉnh Đoàn, Công an, Quân đội, cựu chiến binh cùng 20 đoàn vận động viên tham gia tranh tài và lực lượng trọng tài. Màn diễu hành được các đoàn chuẩn bị chu đáo về lực lượng và trang phục đặc trưng của đơn vị mình. Song song với màn diễu hành mang khí thế sôi động, háo hức của các đoàn là phần thuyết minh nêu bật những đặc điểm về lịch sử, văn hóa cũng như thế mạnh và quyết tâm của các đoàn vận động viên tại Đại hội.

Đoàn VĐV thị xã Ayun Pa tham gia diễu hành tại buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc





Kết thúc phần diễu hành, 3 vận động viên nổi bật của thể thao Gia Lai gồm Nguyễn Thị Loan (môn Taekwondo), Nguyễn Văn Trường (môn Karate), Lê Thị Nhi (môn Kickboxing) đã được trao vinh dự rước ngọn đuốc tiến vào lễ đài. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã nhận ngọn đuốc từ vận động viên Lê Thị Nhi để thắp sáng đài lửa của Đại hội, đánh dấu cho sự kiện lớn của thể thao tỉnh nhà.

Nụ cười rạng rỡ của các cô gái Jrai đoàn TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc





Sau lời phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, phần tuyên thệ của vận động viên Lê Thị Nhi và trọng tài Phan Văn Hường là chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội. Chương trình có chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gồm 4 chương: Chương 1: Hội khỏe; Chương 2: Sức mạnh thể thao; Chương 3: Đoàn kết và chiến thắng; Chương 4: Gia Lai hội nhập và phát triển. Chương trình có sự tham gia của hơn 900 người thuộc các đơn vị: Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trường THCS Võ Thị Sáu (huyện Đak Đoa), đoàn nghệ nhân TP. Pleiku, đoàn múa rồng TP. Pleiku, các câu lạc bộ võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Karate. Các màn biểu diễn đặc sắc mang đậm tính nghệ thuật cũng như sự mạnh mẽ, dẻo dai của các võ sinh đã tạo ra khí thế hừng hực của một ngày hội thể thao quần chúng. Ấn tượng và bắt mắt hơn cả là màn đồng diễn của hơn 500 em học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu với thông điệp “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ” đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo quan khách và khán giả trên các khán đài.

LÊ VĂN NGỌC