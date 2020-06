U19 HA.GL1 gặp U19 Sông Lam Nghệ An ở bán kết

(GLO)- Chiều 24-6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra lượt trận cuối cùng bảng A của Vòng chung kết Giải Bóng đá U19 Quốc gia 2020. Qua đó đã xác định được 2 đội bóng còn lại góp mặt tại vòng bán kết.

Trước khi lượt trận này diễn ra, xếp hạng tạm thời của bảng A như sau: chủ nhà PVF và Hoàng Anh Gia Lai 1 (HA.GL1) cùng có 4 điểm (1 trận thắng, 1 hòa) để chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng; tiếp theo là An Giang (3 điểm) và TP.Hồ Chí Minh (0 điểm). Bởi vậy, chỉ cần 1 trận hòa trước An Giang là HA.GL1 cầm chắc chiếc vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại giữa PVF gặp TP.Hồ Chí Minh.

Cầu thủ U19 HA.GL 1 vui mừng giành vé nhất bảng A vào bán kết. Ảnh: Minh Tân

Tuy nhiên, trên thực tế thì thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen đã làm tốt hơn thế khi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp HA.GL1 giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước An Giang. Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, đội bóng trẻ đến từ TP.Hồ Chí Minh mặc dù đã chính thức bị loại, nhưng họ vẫn thi đấu đầy nỗ lực để cầm hòa PVF với tỉ số 1-1.

Với kết quả trên, thứ tự xếp hạng chung cuộc của bảng A như sau: HA.GL1 (7 điểm), PVF (5 điểm), An Giang (3 điểm), TP.Hồ Chí Minh (1 điểm). Như vậy, HA.GL1 và chủ nhà PVF đại diện cho bảng A ghi tên mình đi tiếp vào vòng bán kết.

2 cặp đấu tại bán kết đã được xác định. Theo đó, trận bán kết 1 là cuộc so kè giữa HA.GL1 găp Sông Lam Nghệ An vào lúc 16 giờ ngày 26-6; bán kết 2 sẽ là chủ nhà PVF gặp Công an nhân dân diễn ra vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày.

Cũng ở giải đấu này diễn ra vào năm ngoái trên sân Pleiku, thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen của HA.GL đã vượt qua Sông Lam Nghệ An ở trận bán kết 2 với tỉ số 2-0. Cả 2 bàn thắng của đội chủ sân Pleiku được ghi do công của tiền đạo Nguyễn Duy Tâm vào các phút 40 và 76.