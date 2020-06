U19 HA.GL 2 ngẩng cao đầu chia tay Vòng chung kết

(GLO)- Chiều 23-6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra lượt trận cuối cùng bảng B của Vòng chung kết Giải Bóng đá U19 Quốc gia 2020. Qua đó đã xác định được 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết của giải đấu năm nay đó là Công an nhân dân và Sông Lam Nghệ An.

Trước khi lượt trận này khai diễn, cục diện bảng B như sau: Công an nhân dân tạm thời dẫn đầu với 4 điểm, tiếp theo là B.Bình Dương (3 điểm), Sông Lam Nghệ An (3 điểm), Hoàng Anh Gia Lai 2 (HA.GL 2) xếp cuối với 1 điểm. Dù vậy, cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp vào vòng đấu knock out sau khi lượt trận cuối cùng khép lại. Vì tính chất quan trọng như vậy nên Ban tổ chức cho tiến hành 2 trận đấu giữa Công an nhân dân gặp Sông Lam Nghệ An, HA.GL 2 gặp B.Bình Dương diễn ra cùng giờ nhằm hạn chế tình trạng tiêu cực có thể xảy ra.

Tiền đạo Lê Hữu Phước của HA.GL 2 lập cú đúp vào lưới B.Bình Dương. Ảnh: Khả Hòa

Trên sân đấu chính thức, thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh của HA.GL 2 đã có một trận đấu “nhớ đời” để giành chiến thắng tưng bừng, thuyết phục với tỉ số 3-0 trước B.Bình Dương. Cầu thủ ghi bàn cho HA.GL 2 thuộc về Lê Hữu Phước lập cú đúp ở các phút 50, 90 và Cao Hoàng Tú ở phút 70. Trận đấu còn lại diễn ra trên sân phụ, tuy Công an nhân dân là đội ghi bàn mở tỉ số trận đấu trước, nhưng sau đó đã để cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bất ngờ gỡ hòa và ấn định tỉ số chung cuộc 1-1.

Với kết quả trên, thứ tự xếp hạng cuối cùng của bảng B như sau: Công an nhân dân (5 điểm), Sông Lam Nghệ An (4 điểm), HA.GL 2 (4 điểm), B.Bình Dương (3 điểm). Mặc dù đội bóng trẻ của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và HA.GL 2 cùng có 4 điểm, nhưng các cầu thủ xứ Nghệ xếp trên nhờ hơn kết quả thắng đối đầu trực tiếp. Vào ngày 21-6, ở lượt trận thứ 2 bảng B, HA.GL 2 đã để thua với tỉ số 0-1 trước Sông Lam Nghệ An.

Cầu thủ HA.GL 2 sớm chia tay Vòng chung kết trong thế ngẩng cao đầu. Ảnh: Khả Hòa

Như vậy, 2 chiếc vé đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết Giải U19 Quốc gia năm nay đã thuộc về Công an nhân dân và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, đội HA.GL 2 sớm chia tay vòng chung kết nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu, vì “chấp” đối phương 2 tuổi và thắng đậm trận đấu cuối.

Theo kế hoạch, ngày 24-6, thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh trở về Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để chuẩn bị tham dự vòng loại Giải U17 Quốc gia 2020 với tư cách là đội chủ nhà bảng C, sẽ diễn ra từ ngày 10-7 tới.

Vào lúc 16 giờ ngày 24-6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tiếp tục diễn ra 2 trận đấu cùng giờ của bảng A, giữa chủ nhà PVF gặp TP. Hồ Chí Minh và HA.GL 1 gặp An Giang. Chỉ cần tối thiểu một trận hòa trước An Giang, lúc đó chắc chắn HA.GL 1 sẽ có mặt tại vòng bán kết.