U19 HA.GL 1 thắng đậm U19 Phú Yên tỉ số 5-0

(GLO)- Chiều 3-6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) đã diễn ra lượt trận thứ 6, vòng loại bảng C- Giải Bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2020.

Kết quả, trên sân Hàm Rồng 5, bất ngờ đã xảy ra khi U19 Bình Định dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Phan Tôn Quyền cùng các cộng sự như Lê Ngọc Dũng và Lê Minh Mính đã vượt qua U19 Đak Lak với tỉ số 2-1. Người lập công cho đội bóng đất Võ là Nguyễn Văn Dân và Dương Trí Trường, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất bên phía U19 Đak Lak là Đặng Duy Hiếu.

Cầu thủ U19 HA.GL 1 (áo trắng) gặp U19 Phú Yên (áo xanh). Ảnh: Minh Vỹ

Bất ngờ là bởi ở trận lượt đi, U19 Bình Định để thua với tỉ số 2-6 trước U19 Đak Lak. Sau trận thua đáng ngờ kể trên, Ban tổ chức đã vào cuộc điều tra và tìm ra nguyên nhân của “vở kịch sân cỏ” này là có tiêu cực. Sau đó đưa ra kỷ luật đình chỉ và phạt tiền huấn luyện viên trưởng ở giai đoạn lượt đi cũng như 4 cầu thủ của U19 Bình Định. Sau án phạt nghiêm khắc đó, các cầu thủ trẻ của bóng đá đất Võ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Bằng chứng, sau 2 trận đã đá ở lượt về, U19 Bình Định bỏ túi 4 điểm, trong khi đó, 4 trận đấu ở lượt đi đội bóng này không có điểm số nào.

Trên sân Hàm Rồng 4, U19 HA.GL 1 của huấn luyện viên Guillaume Graechen tiếp tục thẳng tiến tới vòng chung kết sau khi giành chiến thắng đậm với tỉ số 5-0 trước U19 Phú Yên, đúng bằng tỉ số ở trận lượt đi. Trong đó, Vũ Minh Hiếu lập cú đúp, các bàn thắng còn lại thuộc về Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm và Phan Nhật Thanh Long.

Xếp hạng tạm thời bảng C sau ngày 3-6: U19 HA.GL 1 (16 điểm); U19 Công an nhân dân (10 điểm); U19 Phú Yên (5 điểm); U19 Đak Lak (4 điểm); U19 Bình Định (4 điểm). Ngày 6-6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng tiếp tục diễn ra 2 trận đấu giữa: U19 Công an nhân dân gặp U19 Bình Định, U19 Đak Lak gặp U19 Phú Yên.

Trong khi đó, vào ngày 5-6, tại Sân vận động Phú Thọ (TP.Hồ Chí Minh), đội U19 HA.GL 2 của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh mới có trận đấu đầu tiên ở lượt về gặp U19 Bình Phước.