Gia Lai: Thị trường xe máy, xe điện dành cho học sinh tăng trưởng mạnh

(GLO)- Theo nhận xét của nhiều cửa hàng, sức mua các dòng xe máy, xe tay ga 50 cc và xe máy điện dành cho học sinh THPT ở Gia Lai có sự tăng trưởng mạnh vào thời điểm trước và trong mùa tựu trường năm nay.





Trước ngày tựu trường năm học 2022-2023 khoảng 1 tháng, bà Phùng Thị Sang (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã tìm hiểu một số nơi bán, tham khảo thông tin về các dòng xe máy phù hợp với học sinh THPT để mua tặng con gái. Bà Sang vui vẻ cho biết: “Năm nay, con gái đầu của tôi vào lớp 10. Lịch học khá dày nên gia đình quyết định mua tặng cháu chiếc xe máy để chủ động hơn trong học tập. Sau khi tìm hiểu cân nhắc, gia đình đã chọn mua xe Cub 50 cc vì kiểu dáng cổ điển, động cơ phân khối phù hợp với nữ, tiết kiệm nhiên liệu, giá cả hợp lý”.

Với giá thành hợp lý, xe máy điện là lựa chọn của nhiều phụ huynh khi mua xe cho con học bậc THPT. Ảnh: S.C



Tương tự, ông Nguyễn Đình Lý (tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cũng đã quyết định mua xe máy điện Vinfast cho con trai lớn đi học. Ông cho hay: Năm nay, con trai ông học lớp 10. Vì vậy, ông mua xe máy điện để con chủ động trong việc đi học, giảm bớt áp lực đưa đón cho gia đình. “Ở độ tuổi học sinh, việc đi xe máy điện rất phù hợp vì không cần bằng lái, xe lại thiết kế gọn gàng, khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí”-ông Lý nói.



Nếu như trước đây, xe dành cho học sinh THPT không có nhiều sự lựa chọn thì hiện nay, thị trường xe rất đa dạng, phong phú về mẫu mã, dòng xe lẫn phân khúc. Anh Đinh Văn Hòa-Quản lý cửa hàng xe điện Phùng Hoan (59 Trần Khánh Dư, TP. Pleiku) thông tin: “Cửa hàng chuyên kinh doanh các dòng xe máy điện chính hãng của Vinfast, Yadea, Dibao. Đây cũng là các hãng cung cấp linh kiện, dịch vụ, chế độ bảo hành chính hãng đối với các sản phẩm bán ra nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về khâu hậu mãi. Các mẫu xe máy điện bán chạy nhất là Odora M6i, Xmen Neo, X5, Fancy với giá bán 15-25 triệu đồng”. Từ thực tế kinh doanh xe máy điện, theo đánh giá của anh Hòa, so với các thị trường khác thì thị trường Gia Lai vẫn chưa đạt mức tiêu thụ tốt nhất. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhu cầu và mức tiêu dùng đối với xe máy điện, đặc biệt là phân khúc xe máy điện dành cho học sinh đang có chiều hướng tăng mạnh, thậm chí dẫn đầu về sản lượng bán ra.



Song song với xe máy điện, xe máy 50 cc, xe ga 50 cc cũng là lựa chọn của nhiều phụ huynh khi mua xe cho con em mình. Nắm bắt kịp thời nhu cầu và xu hướng tiêu dùng thị trường, một số doanh nghiệp đã mở riêng mảng xe máy 50 cc, xe tay ga dành cho học sinh THPT. Đơn cử như cửa hàng xe máy An Tây Sơn (356A Hùng Vương, TP. Pleiku) tập trung phân phối các mẫu xe thời thượng phù hợp thị hiếu học sinh cấp THPT của hãng Detech như mẫu xe Cub C50 Espero plus, Espero classic, Diasil... Chị Lê Nguyễn Thảo My-Chủ cửa hàng xe máy An Tây Sơn-chia sẻ: “Nếu như trước đây, khi học sinh lên lớp 11, 12 thì phụ huynh mới mua xe và chủ yếu là mua xe cũ để đi. Còn năm nay, thị trường thay đổi rất nhiều khi đa số phụ huynh chọn mua xe mới cho con khi bước vào lớp 10. Sức mua bắt đầu tăng đều từ dịp hè và sẽ kéo dài hết tháng 9, tháng 10. Đa số học sinh nữ chọn mẫu xe ga hoặc xe Cub hoài cổ, học sinh nam thì chọn mẫu Sirius 50 cc, giá 15-20 triệu đồng”.



Theo nhận định chung, trong bối cảnh dòng xe 100-125 cc đang bão hòa thì dòng xe 50 cc đã đánh trúng tâm lý, nhu cầu thực tế của đại đa số phụ huynh học sinh. Nắm bắt tiềm năng của thị trường, một số doanh nghiệp đã mở thêm mảng kinh doanh hoặc bán chêm dòng xe 50 cc. Mặt khác, một số hãng xe nổi tiếng đã tập trung sản xuất, kinh doanh dòng xe dành cho học sinh. Đơn cử như tại đại lý Sym 3S (167 Hùng Vương, TP. Pleiku) đang tập trung kinh doanh các mẫu xe 50 cc, xe tay ga 50 dành cho học sinh với mức giá 17-24 triệu đồng. Doanh số bán chạy nhất thuộc về các mẫu xe dành cho nữ như Passing 50, Elite 50, Attila 50. Còn đối với dòng xe nam là các mẫu như Galaxy 50, Elegant 50.



