Thị trường xe máy cũ: Giá tăng, sức mua không giảm

(GLO)- Trong bối cảnh một số dòng xe máy mới của hãng Honda rơi vào tình trạng khan hàng, giá tăng vọt thì thị trường xe máy cũ cũng tăng giá nhẹ, doanh số bán xe của một số salon tăng trưởng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái cho dù đang trong mùa kinh doanh thấp điểm.





Theo đánh giá từ các salon chuyên kinh doanh xe máy cũ, thị trường bắt đầu tăng giá bán từ trung tuần tháng 5-2022 đến nay, chủ yếu tập trung vào các dòng xe của hãng Honda. Ông Trần Văn Dũng (tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Con gái đầu của tôi chuẩn bị đi học xa, con thứ hai thì vừa vào lớp 10 nên tôi đang tìm mua thêm một chiếc xe máy để thuận tiện cho việc đi lại của các cháu. Cháu lớn thích xe Vision vì thiết kế phù hợp và chất lượng tốt. Tôi tham khảo tại salon thì được biết giá tăng hơn so với trước đây nhưng vẫn phải mua vì nhu cầu”.

Thị trường xe máy cũ tăng chủ yếu tập trung vào một số dòng xe của hãng Honda. Ảnh: Sơn Ca



Không có nhu cầu mua xe cũ, bà Nguyễn Thị Phước (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đang dự tính bán bớt một xe máy để rộng chỗ rước ô tô mới về. Bà chia sẻ: “Tôi dự định bán bớt chiếc SH mode đang đi. Tôi đã tham khảo một số salon thì chiếc xe SH Mode đời 2015 chất lượng còn tốt nên định giá tới 45 triệu đồng. Tôi cũng rất bất ngờ về mức giá này, không nghĩ xe đi gần 7 năm mà không bị rớt giá”.



Nếu như từ tháng 5-2022 đổ về trước, giá xe Honda Vision cũ dao động ở mức 23 triệu đồng/xe, thì hiện nay giá tăng lên 27 triệu đồng hoặc có thể cao hơn tùy theo đời sản xuất và chất lượng xe. Tương tự, giá xe Honda SH Mode cũ từ 45 triệu đồng đã tăng lên 50-51 triệu đồng/xe. Riêng các dòng Honda Air Blade tăng nhẹ hơn, 40 triệu đồng/xe. Ngược lại, giá xe máy cũ của hầu hết các hãng khác vẫn giữ mức ổn định như trước đây. Bàn về nguyên nhân giá xe cũ tăng, anh Đỗ Minh Quân-quản lý Salon xe máy Thái Hùng (351 Hùng Vương, TP. Pleiku) cho biết: “Trong bối cảnh các mẫu xe máy mới khan hàng, khách hàng đã chuyển hướng mua xe cũ rất nhiều. Từ trung tuần tháng 5 đến nay, doanh số bán hàng của salon tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù đây không phải là mùa kinh doanh cao điểm”.



Mặc dù giá bán tăng, sức mua tăng nhưng theo giới kinh doanh xe máy cũ, việc thu mua tuyển chọn nguồn hàng đầu vào phải tính toán kỹ càng để tránh rủi ro xe rớt giá trong thời gian ngắn. Ông Lê Văn Hùng-chủ Salon xe máy Dần (328-332 Hùng Vương, TP. Pleiku) bày tỏ: “Ngành nghề kinh doanh xe máy cũ đòi hỏi rất nhiều chi phí đầu tư như mặt bằng, thuế, công thợ, linh kiện phụ tùng... Do vậy, khi thu mua, nhất là các dòng xe đang hot như hiện nay thì phải tính toán kỹ. Nếu thu vào giá cao thì khó cạnh tranh trong một mặt bằng chung. Hiện nay, ngoài các yếu tố đẩy giá bán xe cũ lên thì còn chi phí công thợ tăng, phụ tùng tăng nên bán một chiếc xe salon cũng lời không bao nhiêu”.



Khác với thị trường xe máy mới, khách hàng của thị trường xe máy cũ tại TP. Pleiku đa phần ở huyện, nhu cầu về dòng xe lẫn phân khúc giá cũng rất đa dạng. Đồng thời, sức mua xe máy cũ từ khách hàng này còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản chủ lực. Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Thành-chủ Salon xe máy Thành (345 Hùng Vương, TP. Pleiku) cho biết: “Đặc thù ngành xe máy cũ là mua đâu bán đó, thời điểm kinh doanh thuận lợi nhất là vào mùa thu hoạch nông sản, mùa Tết. Cho nên thời điểm này, tôi không dám mua cao quá, lỡ xe không bán kịp mà rớt giá thì sẽ lỗ. Đối với một số dòng xe máy đang hot, khách hỏi mua nhiều nhưng việc săn nguồn xe đầu vào cũng rất khó. Do đó, tôi tập trung bán đa dạng dòng, phân khúc giá để khách hàng dễ lựa chọn và mình cũng dễ bán hơn”.



SƠN CA