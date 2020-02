Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu giảm 18,74%

(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai đạt 75 triệu USD (đạt 11,9% kế hoạch, giảm 18,74% so với cùng kỳ năm 2019).

Ảnh internet

Trong đó, cà phê đạt 29.000 tấn, tương đương 41 triệu USD (giảm 45,28% về lượng, giảm 50% về giá trị); mủ cao su 36 tấn, tương đương 0,05 triệu USD (giảm hơn 90% về lượng và giá trị); sản phẩm gỗ 0,7 triệu USD; các mặt hàng khác đạt 33,25 triệu USD.

Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm do giá cà phê giảm 10% so với những tháng cuối năm 2019. Giá cao su xuất khẩu tăng nhẹ nhưng khối lượng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông... giảm đến 80%. Có đến 80% mặt hàng mì lát, tinh bột mì, trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 1 đến nay, do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên không xuất khẩu được các mặt hàng này.