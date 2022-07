Công bố kết quả kỳ họp thứ III của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC

(GLO)- Ngày 29-7, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng Tư vấn kinh doanh của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ III năm 2022.

Chủ tọa buổi họp báo. Ảnh: Văn Đức/TTXVN Theo đó, kỳ họp thu hút khoảng 150 đại biểu quốc tế là các thành viên ABAC bao gồm các lãnh đạo các tổ chức xúc tiến và đầu tư có uy tín và ảnh hưởng lớn, các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc vào sáng 27-7 thể hiện sự quan tâm, chào đón, ủng hộ của Việt Nam đối với ABAC và các hoạt động của Hội đồng.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc ABAC đã tổ chức kỳ họp lần thứ III năm nay tại Hạ Long để thúc đẩy hợp tác trong khối doanh nghiệp tư nhân APEC; cùng nhau tìm cách phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối lại các chuỗi cung ứng và hướng tới phát triển sáng tạo, bền vững trong khu vực.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh lợi thế của Việt Nam như một một nền kinh tế năng động, tiềm năng, đang thành công trong việc duy trì đà tăng trưởng tích cực và ổn định. Đồng thời là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư; đặc sắc về danh lam thắng cảnh và du lịch. “Việt Nam là điểm đến bình yên, an toàn và tràn đầy tiềm năng hợp tác, rộng mở vòng tay chào đón và khuyến khích các doanh nghiệp APEC”-Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ông Krienkrai Thiennukul-Chủ tịch ABAC 2022-cho biết: Mục tiêu của kỳ họp lần thứ III là xây dựng báo cáo khuyến nghị của doanh nghiệp gửi lên các Bộ trưởng APEC, hoàn thiện báo cáo thường niên của ABAC trình lên lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế APEC và chuẩn bị nội dung cho đối thoại giữa lãnh đạo APEC với ABAC sẽ diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Thái Lan vào tháng 11 tới.

Chủ tịch ABAC 2022 Krienkrai Thiennukul công bố kết quả kỳ họp. Ảnh: Văn Đức/TTXVN ABAC tập trung thảo luận và khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ để ứng phó với thách thức trong việc duy trì quỹ đạo tăng trưởng của khu vực trước tình hình biến chuyển ngày càng phức tạp và có độ mở lớn và thay đổi nhanh chóng của kinh tế toàn cầu.

Để tăng cường hội nhập kinh tế, ABAC đã liên tục ủng hộ việc hiện thực hóa Khu vực Thương mại tự do Thái Bình Dương (FTAAP), đề xuất lên các Bộ trưởng APEC các mục tiêu cần sớm thực hiện thông qua các chương trình hành động và ưu tiên trong 5 lĩnh vực: chuyển đổi số, phát triển bao trùm, bền vững, thương mại và đầu tư và ứng phó với đại dịch.

Các trọng tâm của ABAC đã và sẽ tiếp tục theo đuổi là các ưu tiên trong việc tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME) trong khu vực đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Đồng thời, hỗ trợ các MSME này phát triển một cách bền vững với cách tiếp cận có tầm nhìn dài hạn thông qua áp dụng chuyển đổi số để tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy sự đổi mới, đáp ứng nhanh với nhu cầu thị trường và môi trường kinh doanh liên tục thay đổi.

ABAC cũng ủng hộ chương trình nghị sự toàn cầu về tính bền vững, nền kinh tế Net Zero và thúc đẩy các lộ trình phục hồi xanh, đảm bảo an ninh và an toàn lương thực.

Trước đó, nhân dịp sự kiện ABAC III tổ chức tại Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh và các địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tổ chức 2 sự kiện xúc tiến đầu tư. Đó là Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2022: Hội tụ và lan tỏa (ngày 26-7) và Diễn đàn Kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông (ngày 28-7).

Các đại biểu đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào Khu Công nghiệp Deep C với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,5 tỷ USD và lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án trị giá gần 60 triệu USD.

Đồng thời, Chủ tịch VCCI và Chủ tịch UBND 4 địa phương đã ký thỏa thuận hợp tác kết nối trục kinh tế phía Đông, chính thức hình thành liên kết kinh tế tiểu vùng dọc theo trục đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Móng Cái.