Khởi tố Giám đốc Công ty địa ốc VHO, tìm thêm bị hại vụ án lừa đảo từ bán đất

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 giám đốc công ty địa ốc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tìm thêm các bị hại trong vụ án.

Tối 18.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh (PC03) đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH địa ốc VHO (gọi tắt là Công ty VHO, có địa chỉ trên Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Theo Công an tỉnh Bình Dương, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Ngụy Khắc Vinh – Giám đốc Công ty VHO thực hiện thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất, nhà ở 3 dự án. Các dự án liên quan gồm: dự án Khu dân cư 5B (hay còn gọi là Khu dân cư đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương); dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa (địa chỉ Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2 tại Phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Thủ đoạn của các đối tượng là đưa thông tin gian dối về quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản tại các dự án nêu trên. Từ đó ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến những cá nhân và tổ chức từng nhận chuyển nhượng đất ở các dự án trên với bị can Ngụy Khắc Vinh hoặc Công ty VHO thì đến trình báo. Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.



https://laodong.vn/bat-dong-san/khoi-to-giam-doc-cty-dia-oc-vho-tim-them-bi-hai-vu-an-lua-dao-tu-ban-dat-996313.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)