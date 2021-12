Kit xét nghiệm của Công ty Việt Á: Có nơi mua 360.000, nơi 509.250 đồng/bộ

Ngày 21-12, tiếp tục có nhiều địa phương phản hồi báo chí liên quan đến vụ án "thổi giá" kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, khẳng định việc mua kit xét nghiệm thực hiện đúng quy định.





Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, phủ nhận thông tin CDC tỉnh Nghệ An cũng như cá nhân ông nhận "hoa hồng" từ Công ty Việt Á - như khai nhận của Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính Công ty Việt Á tại cơ quan công an.



Theo ông Định, CDC tỉnh Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á theo 4 gói thầu với tổng số tiền 28 tỉ đồng. Trong đó, ngoài 2 gói được đấu thầu rộng rãi, có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỉ đồng. Quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm thực hiện đúng quy trình, đúng trình tự, thủ tục. Thời điểm đầu vào ngày 15-7, CDC tỉnh Nghệ An mua của công ty này với giá mỗi bộ kit là 470.000 đồng; thời điểm sau vào ngày 31-10 mua với giá chỉ 367.000 đồng/bộ.



Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông tin vào tháng 8-2021, sở này trình UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm Real-time PCR. Trên cơ sở phê duyệt, sở đã mua 60.000 kit của Công ty Việt Á với giá 470.000 đồng/bộ, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, được Hội đồng thẩm định giá của tỉnh xác định theo mức giá trên.



Theo ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong đợt dịch vừa qua, CDC tỉnh Đắk Lắk đã mua gần 20.000 kit của Công ty Việt Á với giá khoảng 367.000 đồng/bộ, tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng. Sau khi nhận được thông tin lãnh đạo Công ty Việt Á bị Bộ Công an khởi tố, điều tra, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã dừng việc triển khai mua kit xét nghiệm của công ty này. Ông Nay Phi La cam đoan từ khâu lựa chọn đấu thầu đến thẩm định giá đều thực hiện đúng quy định, không có chuyện thông đồng "thổi giá" để trục lợi.



Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết từ tháng 5 đến nay, TP Đà Nẵng đã mua tổng cộng 270.000 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, với 70.000 bộ đợt đầu có giá là 509.250 đồng/bộ và 3 gói thầu với 200.000 bộ sau này là 367.500 đồng/bộ. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng khẳng định việc mua kit xét nghiệm đúng theo quy định của Luật Đấu thầu.



Trong ngày, đại diện Sở Y tế, CDC và Bệnh viện tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng các tỉnh ĐBSCL như Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu... cũng đã lên tiếng, quả quyết không có chuyện thông đồng "thổi giá" để trục lợi.



"Bạc Liêu hợp đồng với nhiều đơn vị cung cấp bộ kit xét nghiệm, trong đó có Công ty Việt Á nhưng số lượng không nhiều. Ban đầu Công ty Việt Á chào giá khá cao, khoảng 500.000 đồng/bộ nhưng chúng tôi chỉ đồng ý ký hợp đồng giá 360.000 đồng và tỉnh đã chi hơn 2 tỉ đồng để mua theo hình thức chỉ định thầu. Việc này diễn ra khoảng 3-4 tháng trước, sau đó Sở Y tế chuyển sang mua của đơn vị khác. Việc mua sắm này chúng tôi làm rất chặt chẽ, chọn giá thấp nhất để mua" - ông Trần Vĩnh An, Giám đốc CDC tỉnh Bạc Liêu, khẳng định.

Theo Nhóm phóng viên (NLĐO)