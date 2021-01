Công ty Điện lực Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Sáng 22-1, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức Hội nghị người lao động lần thứ VIII năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Đức-Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); ông Nguyễn Thành-Phó Tổng Giám đốc EVNCPC.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, nhưng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Điện lực Gia Lai đã đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao. Cụ thể, điện thương phẩm thực hiện 1.171,8 triệu kWh, đạt 100,07% kế hoạch EVNCPC giao, tăng 3,47% so với năm 2019. Chỉ tiêu tổn thất điện năng thực hiện 4,11%, giảm 0,02% so với kế hoạch, giảm 0,46% so với năm 2019.

Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện cũng được quan tâm đúng mức với 105.063 lượt kiểm tra, phát hiện 4.992 vụ vi phạm sử dụng điện; sản lượng truy thu 23.576 kWh, tổng số tiền truy thu là 1,309 tỷ đồng. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Với những kết quả đạt được, Công ty Điện lực Gia Lai có 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; 2 tập thể và 9 cá nhân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tặng bằng khen; 10 tập thể và 30 cá nhân được EVNCPC tặng bằng khen; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 9 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Ông Nguyễn Thành-Phó Tổng Giám đốc EVNCPC trao bằng khen của EVNCPC cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành đã ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Công ty Điện lực Gia Lai đạt được trong năm qua, thể hiện qua việc được xếp thứ 3 trong toàn EVNCPC.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và chủ đề năm 2021 của EVNCPC: “EVNCPC 2021-Phục hồi và phát triển”. Đồng thời, nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, do đó Công ty Điện lực Gia Lai cần chú trọng một số vấn đề: luôn đưa công tác an toàn lao động lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; kiểm soát chặt chẽ hệ thống điện năng lượng mặt trời truyền tải lên lưới; đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, thông minh; chuẩn bị các phương án phòng-chống dịch Covid-19 khi có bùng phát…

HÀ DUY