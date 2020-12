Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên: "Sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất"

(GLO)- Với phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên luôn chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng-chống cháy nổ và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Sở dĩ vấn đề này luôn được coi trọng là bởi những mặt hàng kinh doanh chính của Công ty như: xăng, dầu, dầu mỡ nhờn, gas và một số hàng hóa khác đều là những loại dễ cháy nổ. Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Đình Tiến-Phó Giám đốc Công ty-cho hay: Hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động và quán triệt, triển khai đến tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động. Công ty tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng-chống cháy nổ; trang cấp trang-thiết bị bảo hộ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động…

“Tất cả các cửa hàng xăng dầu đều niêm yết công khai nội quy lao động, nội quy về công tác phòng cháy chữa cháy và quy trình vận hành máy phát điện, vận hành thiết bị... Công ty cũng thường xuyên tổ chức thực tập những tình huống xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại cơ sở với sự tham gia của các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ban Chỉ huy ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu”-Phó Giám đốc Võ Đình Tiến nói.

Để đảm bảo an toàn trong phòng-chống cháy nổ, định kỳ hàng năm Công ty đều phối hợp với Phòng PC07 (Công an tỉnh) tổ chức đào tạo luân phiên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thực hành các phương án ngay tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đo kiểm tra môi trường lao động tại các cửa hàng kinh doanh nhằm kịp thời đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và đề ra các giải pháp cải thiện, đảm bảo chế độ người lao động theo quy định. Chị Nguyễn Thị Hà-Cửa hàng trưởng Petrolimex-Cửa hàng 09 (TP. Pleiku)-chia sẻ: “Mọi nội quy, quy định của Công ty đều được nhân viên cửa hàng nghiêm túc chấp hành. Trước khi nhận ca, nhân viên đều phải chuẩn chỉnh trang bị bảo hộ lao động của ngành. Trong quá trình bán hàng, nhân viên cũng chú ý nhắc nhở, hướng dẫn khách hàng tuân thủ các nội quy, quy định: tắt máy trước khi bơm xăng, không gọi điện thoại và không hút thuốc lá gần vị trí cây xăng, khu vực bồn chứa xăng, dầu…”. Không riêng Cửa hàng 09 mà tất cả các cửa hàng bán lẻ của Công ty đều thực hiện nghiêm việc kiểm tra trang-thiết bị chữa cháy để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Anh Huy

Anh Nguyễn Hồ Anh Tuấn-chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty-cho biết: Quý I hàng năm, Công ty thực hiện trang cấp phương tiện bảo hộ cho người lao động tại cơ sở, gồm: quần áo, giày, mũ, khẩu trang, găng tay, áo mưa… Định kỳ 2 năm, Công ty tổ chức huấn luyện, cấp thẻ, giấy chứng nhận an toàn lao động theo quy định. Đặc biệt, trước khi ký hợp đồng tuyển dụng lao động, Công ty đều chú trọng phổ biến, quán triệt các nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động.

“Đây là công việc đặc thù, do đó hàng năm Công ty đều tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động khám sức khỏe định kỳ và nghỉ dưỡng. Riêng với người lao động làm việc trực tiếp tại cửa hàng xăng dầu, cửa hàng Gas-dầu mỡ nhờn và kho xăng dầu, Công ty còn có chế độ bồi dưỡng độc hại hàng ngày, bằng hiện vật như sữa tươi và sữa đặc...”-anh Tuấn thông tin.

Theo ông Võ Đình Tiến, ngoài việc nghiêm túc chấp hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc đã và đang áp dụng khá tốt môi trường làm việc theo tiêu chuẩn 5S: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

“Việc áp dụng tiêu chuẩn 5S không chỉ giúp cho nơi làm việc trở nên sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, môi trường làm việc an toàn mà qua đó còn góp phần thay đổi diện mạo, tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh”-Phó Giám đốc Võ Đình Tiến nhấn mạnh.

ANH HUY