Tỉ phú Trần Đình Long sở hữu khối tài sản lên tới 1,3 tỉ USD

Cổ phiếu HPG bật mạnh trong thời gian qua giúp tài sản của tỉ phú thép tăng lên mức 1,3 tỉ USD. Ông Trần Đình Long chính thức trở lại danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố mới đây.





Tỷ phú Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ảnh TL

Chỉ trong vòng 6 tháng, cổ phiếu HPG tăng vọt 78% từ mức giá 16.200 đồng/cổ phiếu (ngày 27.3.2020) lên mức 29.000 đồng/cổ phiếu (ngày 19.10.2020).



Tính riêng từ đầu tháng 10 đến nay, cổ phiếu HPG tăng 7% từ 27.000 đồng/cổ phiếu (1.10.2020) lên 29.000 đồng/cổ phiếu (19.10.2020).





Đồ thị giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua tăng mạnh giúp tài sản của tỉ phú Trần Đình Long và gia đình tăng. Ảnh chụp màn hình



Tỉ phú Trần Đình Long hiện đang nắm giữ 700 triệu cổ phiếu HPG (tính đến thời điểm 31.12.2019), tương đương 21,13%. Với giá trị thị trường hôm nay, khối tài sản của tỉ phú thép hiện ở mức 20.300 tỉ đồng.



Bà Vũ Thu Hiền (vợ tỉ phú Trần Đình Long) nắm giữ hơn 202,550 triệu cổ phiếu (tương đương 6,11%), tương đương gần 5.873 tỉ đồng.



Ông Trần Vũ Minh (con trai tỉ phú Trần Đình Long) nắm giữ 40 triệu cổ phiếu, giá trị 1.160 tỉ đồng.



Cổ phiếu HPG tăng mạnh giúp tài sản của tỉ phú Trần Đình Long bật tăng lên 1,3 tỉ USD, cao hơn 300 triệu USD so với cuối tháng 5.



Trên xếp hạng của Forbes cập nhật ngày 17.10.2020, tỉ phú Trần Đình Long hiện xếp thứ 1757 trong danh sách tỉ phú thế giới với khối tài sản lên tới 1,3 tỉ USD.



Năm 2018, ông Trần Đình Long xếp thứ hạng 1756 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Nhưng sau đó năm 2019, ông bị rớt khỏi danh sách.



Trong danh sách Forbes công bố ngày 7.4.2020 cũng không tìm thấy tên tỉ phú Việt Nam - ông Trần Đình Long.



Cổ phiếu HPG thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian qua nhờ hiệu ứng từ thông tin Tập đoàn Hòa Phát báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý 3 tăng vọt. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 65.000 tỉ đồng (tăng 40% so với cùng kì năm trước) và lợi nhuận sau thuế tăng lên 8.845 tỉ đồng, (tăng 56% so với cùng kỳ 2019).



Góp phần vào doanh thu của HPG, trong 5 năm qua, tỉ phú thép chuyển sang bán trứng gà, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chất đạm. Năm 2019, ngành nông nghiệp đóng góp gần 8.000 tỉ đồng doanh thu, tăng hơn 172% so với năm trước.



Tháng 10.2020, sản lượng trứng của Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát đã tăng lên trên 22,2% so với cùng kỳ. Hiện nay, mỗi ngày Hòa Phát cung cấp 550.000 quả trứng gà sạch ra thị trường.



Tỉ phú Trần Đình Long cho biết xu hướng phát triển đa ngành là tất yếu với các tập đoàn lớn trên thế giới.





Trong bảng danh sách về tỉ phú thế giới năm 2020 do Forbes công bố vào tháng 4.2020, bốn doanh nhân tỉ phú Việt Nam góp mặt trong danh sách.



Đó đều là những gương mặt quen thuộc: ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - sáng lập Sovico Holding và Vietjet Air; ông Trần Bá Dương - chủ tịch Thaco và ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank.



Hiện tại, tỉ phú giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với khối tài sản trị giá 5,6 tỉ USD, đứng thứ 286 thế giới.



Đứng thứ 2 trong danh sách tỉ phú Việt Nam là CEO của Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tài sản 2,1 tỉ USD.



Thứ ba là gia đình Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương 1,5 tỉ USD (xếp hạng 1415).



Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỉ USD, xếp hạng thứ 1990 trong danh sách tỉ phú thế giới.

https://laodong.vn/kinh-te/ti-phu-tran-dinh-long-so-huu-khoi-tai-san-len-toi-13-ti-usd-846618.ldo





Theo HƯƠNG NGUYỄN (LĐO)