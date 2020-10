Công ty cổ phần Trường Xuân: 20 năm nỗ lực vươn lên

(GLO)- Trong 20 năm qua, Công ty cổ phần Trường Xuân (74 Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được thương hiệu trong lĩnh vực in ấn và văn phòng phẩm, củng cố lòng tin của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Ông Nguyễn Hưng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Xuân-cho biết: Tiền thân của Công ty là Cơ sở in lụa thủ công Hồng Hưng. Tháng 6-2001, Công ty được thành lập với chức năng in ấn tổng hợp và kinh doanh văn phòng phẩm.

Dây chuyền in tem nhãn Lintec LPM-300 của Nhật Bản được Công ty đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Khánh Phong



Ngày đầu thành lập, tài sản của Công ty chỉ là mấy cái khung lụa, vốn góp chỉ đủ mua 1 máy in offset đặt tay mà doanh nghiệp nhà nước thải ra. Cả Công ty chỉ có 10 người. Nhà xưởng thì che tạm, xập xệ, ngột ngạt. Làm gì để phát triển khi nhu cầu in ấn ngày càng cao?

Sau một thời gian trăn trở, ông Hưng quyết định mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đi cầm cố, vay ngân hàng để đầu tư mua 1 máy in 2 màu. Công việc làm ăn trôi chảy hơn.

Năm 2010, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 51 cho phép doanh nghiệp tự chủ trong việc in hóa đơn, Công ty đã đầu tư 1 máy in chuyên ngành hiện đại, kịp thời đáp ứng nhu cầu in hóa đơn trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm đó, doanh nghiệp đầu tư 1 máy in offset 5 màu.



Nắm bắt nhu cầu chế biến nông sản xuất khẩu cần tem nhãn dán tự động, năm 2019, Công ty mạnh dạn đầu tư dây chuyền in tem nhãn Lintec LPM-300 của Nhật Bản trị giá 5 tỷ đồng. Dây chuyền này có nhiều tính năng như: hệ thống rửa lô mực tự động, 1 trạm tời cuộn 2.000 m, 5 cụm in Letterpress + 1 Flexo, 6 bộ đèn sấy UV Gew, 1 trạm cuộn lại, khổ in tối đa 300*304.8 mm, độ rộng in tối đa 300 mm, tối thiểu 90 mm, bước in tối thiểu 50 mm, tối đa 254 mm, chạy tròn 304,8 mm. Sản phẩm in đẹp, sản xuất bước đầu đạt được kết quả khả quan, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hiện tại, Công ty đang sản xuất các sản phẩm nhãn in xuất khẩu cho nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty phân bón Minh Hoàng, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai...



Sau 20 năm nỗ lực vươn lên, máy móc, trang-thiết bị đã đồng bộ từ khâu bốc xếp nguyên liệu, xén, hệ thống chế bản điện tử lập trình tự động. Máy đóng sách, vào keo, bế, cột dây thành phẩm đều tự động. Người lao động làm việc nhẹ nhàng hơn, hiệu quả cao hơn. Nhà xưởng được đầu tư xây dựng khang trang. Doanh thu bình quân hàng năm đạt 18-25 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 300-500 triệu đồng/năm. Lương bình quân của công nhân 7,5 triệu đồng/người/tháng.



Ông Nguyễn Hưng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiểm tra dây chuyền sản xuất. Ảnh: Khánh Phong

Công ty hiện có 50 lao động làm việc thường xuyên, trong đó có cả những gia đình mà 2 thế hệ đều làm việc tại đây. Người lao động được đảm bảo việc làm thường xuyên, trả lương đúng hạn, được đóng đầy đủ các loại hình bảo hiểm. Các ngày lễ, Tết, Công ty đều thưởng cho công nhân. Ngoài ra, Công ty còn trang bị bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tự hào: “Người ta nói kinh doanh muốn thành công thì phải hội đủ 3 yếu tố: Thiên thời-Địa lợi-Nhân hòa. Đằng này, trước kia chúng tôi chỉ có “nhân hòa” là vợ chồng đồng lòng, không ngại khó, không ngại khổ”.



Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hệ thống máy móc, trang-thiết bị và tăng thu nhập cho công nhân, Công ty còn tích cực tham gia các phong trào và công tác xã hội do chính quyền địa phương phát động như: hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...



“Để đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững, Công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy in bao bì tổng hợp tại Khu Công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku) với diện tích 6.500 m2, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng”-ông Hưng cho biết.

KHÁNH PHONG