Thương vụ mua lại Asiana Airlines của Hyundai có nguy cơ đổ vỡ

Máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines. (Nguồn: AirlineGeeks)



Theo các nguồn tin trong ngành ngày 9/8, các chủ nợ của hãng hàng không Asiana Airlines Co. (Hàn Quốc) đang đưa ra một loạt các biện pháp để đối phó về khả năng đổ vỡ của thỏa thuận bán hãng hàng không lớn thứ hai “xứ sở Kim chi” giữa lúc công ty phát triển bất động sản Hyundai Development Co. (HDC) có xu hướng rút khỏi thỏa thuận mua lại hãng hàng không này với giá 2.500 tỷ won (2,1 tỷ USD).



Trước đó, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB), một trong những chủ nợ lớn nhất của Asiana, cảnh báo HDC nên đẩy nhanh tiến độ mua lại Asiana Airlines, khi từ chối yêu cầu của công ty này về một vòng thẩm định khác đối với hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc.



Vào tháng 12/2019, liên minh HDC - Mirae Asset Daewoo đã ký thỏa thuận mua lại hãng Asiana Airlines từ công ty Kumho Industrial thuộc tập đoàn Kumho Asiana Group.



Mặc dù đã hoàn tất 7 tuần thẩm định về Asiana Airlines, HDC vẫn yêu cầu thêm 12 tuần thẩm định đối với hãng hàng không đang nợ nần chồng chất này bắt đầu từ giữa tháng Tám này.



Lý do là công ty này cho rằng họ sẽ bị buộc phải gánh các khoản nợ lớn của Asiana Airlines nếu mua lại mà không xem xét kỹ các điều kiện tài chính hiện nay vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.



Các chủ nợ Asiana Airlines cho rằng ngày 11/8 là hạn chót để HDC quyết định có tiến tới việc mua lại hãng hàng không lớn thứ hai ở Hàn Quốc hay không khi tất cả các yêu cầu đối với thương vụ đều được đáp ứng.



KDB và các chủ nợ khác cũng đang nghiên cứu nhiều lựa chọn khác, kể cả việc để các chủ nợ quản lý, nếu thỏa thuận bán lại Asiana Airlines đổ vỡ.



Asiana Airlines đã ngừng phần lớn các đường bay quốc tế từ tháng 3/2020 do hơn 180 nước và vùng lãnh thổ đóng cửa biên giới hoặc hạn chế người nhập cảnh do đại dịch COVID-19.



Trong 6 tháng đầu năm nay Asiana lỗ ròng 432,9 tỷ won so với mức 267,4 tỷ won cùng kỳ năm trước.

