Hỏa tốc kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm công ty sản xuất Pate Minh Chay

UBND TP Hà Nội vừa có công văn hoả tốc khẩn trương kiểm tra sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới, đồng thời kiểm tra an toàn thực phẩm, yêu cầu dừng sản xuất, kinh doanh, thu hồi sản phẩm, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có).

Thu hồi khẩn cấp 13 sản phẩm của Minh Chay sau vụ pate nhiễm độc tố





UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi các sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Quản lý thị trường Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã về việc khẩn trương kiểm tra sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.



Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thời gian qua đã có 2 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và một số ca bệnh điều trị tại bệnh viện của tỉnh, thành phố khác với các triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở do sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới (ở số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).



Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát người ngộ độc thực phẩm do dùng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới có độc tố gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng. Mặt khác, tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới thông báo đến tất cả khách hàng không sử dụng sản phẩm thực phẩm đã mua của công ty.



Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp các cơ quan truyền thông (gọi điện, nhắn tin, cảnh báo trên website...) khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm của công ty này cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Đối với những người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm mà có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, như: Mệt mỏi, sụp mi mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở..., cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe.



Sở Y tế cần chủ động phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia khẩn trương xác định độc tố gây hại sức khỏe cho người sử dụng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, cung cấp loại sản phẩm nguy hại trên thị trường.



Cùng với Sở Y tế, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới, yêu cầu công ty dừng sản xuất, kinh doanh, truy xuất thu hồi các sản phẩm thực phẩm. Mặt khác, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, xử lý nghiêm những vi phạm quy định an toàn thực phẩm (nếu có).



Riêng với Cục Quản lý thị trường Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là các loại sản phẩm do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất.



UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo kiểm soát các sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới có độc tố gây hại sức khỏe người tiêu dùng đang được bán trên địa bàn để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời và thông báo ngay tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)