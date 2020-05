Báo cáo kết quả kinh doanh 2019: Prudential tiếp tục phát triển bền vững

Ngày 09 tháng 04 năm 2020 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) công bố kết quả kinh doanh năm 2019, tiếp tục khẳng định một năm kinh doanh hiệu quả với sự tăng trưởng ổn định và tiềm lực tài chính vững chắc. Năm vừa qua đánh dấu hai thập kỷ hình thành và phát triển bền vững của Prudential tại Việt Nam, Công ty tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trên thị trường và đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam với cam kết Hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng.





Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 ghi nhận một năm kinh doanh hiệu quả với mức tăng trưởng vững chắc của Prudential qua các chỉ số tài chính quan trọng. Cụ thể, Prudential đạt tổng doanh thu 27.537 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 21.952 tỷ đồng, tăng 15,4%, và doanh thu phí mới quy năm đạt 5.040 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2018. Với nỗ lực cải tổ trong hoạt động kinh doanh và vận hành doanh nghiệp hiệu quả ứng dụng công nghệ số.



Thực thi sứ mệnh mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính cho các gia đình Việt Nam, năm 2019, Prudential đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn 6.257 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh khả quan, Prudential tiếp tục duy trì mức thanh khoản tốt với biên khả năng thanh toán cao, đạt hơn 131,4%, đảm bảo quyền lợi khách hàng.



Prudential cho thấy tiềm lực trong hoạt động kinh doanh và đầu tư với tổng giá trị tài sản đạt 103.819 tỷ đồng, tăng 15,3%, trong đó tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 93.937 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2018. Thực hiện cam kết hoạt động lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, Prudential tiếp tục đầu tư vào trái phiếu chính phủ trong năm 2019, nâng tổng giá trị đầu tư lên 66.489 tỷ đồng, trong đó có các kì hạn lên đến 20 và 30 năm.



Các hoạt động trách nhiệm xã hội tiếp tục được Prudential ưu tiên và dành tâm huyết thực hiện. Chỉ riêng giai đoạn 2012-2019, công ty đã đóng góp 191 tỉ đồng cho các dự án vì cộng đồng tập trung vào ba mảng Sống khỏe, Giáo dục và An toàn.





Năm 2019 cũng là năm đặc biệt đánh dấu hai thập kỷ hình thành và phát triển bền vững của Prudential tại Việt Nam, Công ty tiếp tục củng cố vị thế vững chắc cùng cam kết mạnh mẽ “Hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng”. Theo đó, tận dụng các lợi thế am hiểu thị trường, Prudential đã ra mắt loạt sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, kết hợp với bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ như PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG cùng PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU và gần đây nhất là sản phẩm bổ trợ hỗ trợ chi phí y tế PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE, bên cạnh việc đang dẫn đầu thị trường ở dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị với PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT. Đây là các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, nhằm giảm thiểu gánh nặng tài chính trước các rủi ro về sức khỏe không lường trước, đồng thời gia tăng giá trị tài sản đầu tư từ đó giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm theo đuổi các mục tiêu trong cuộc sống.



Với nỗ lực không ngừng, Prudential đã vinh dự nhận được Bằng khen từ Bộ Tài chính vì những đóng góp cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong 20 năm qua. Những hoạt động tiên phong của Prudential tại Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong nước mà còn được các tổ chức uy tín trong khu vực đánh giá cao với 3 giải thưởng là Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm, Sáng kiến chi trả của năm và Sáng kiến kỹ thuật số về bảo hiểm của năm tại Việt Nam bởi Insurance Asia Awards 2019.





Thông tin thêm:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Prudential Việt Nam, truy cập tại www.prudential.com.vn/vi/our-company/about-prudential-vietnam/annual-report/





