20 tỉnh tham gia Liên hoan diễn xướng văn hóa Trường Sơn- Tây Nguyên

Ngày 14.3, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai chu đáo cho chương trình Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022.

Văn hóa đại ngàn Tây Nguyên với âm thanh cồng chiêng đặc trưng, giàu bản sắc. Ảnh: T.T

Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 mở rộng do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông thời gian 4 ngày, từ ngày 16 – 19.3.2022.

Tham gia Liên hoan có 20 đoàn nghệ nhân các dân tộc thuộc các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Bắc Ninh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hải Dương, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và TP.Hồ Chí Minh.

Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 mở rộng, với chủ đề: “Trường Sơn Tây Nguyên - Đoàn kết, bản sắc và phát triển” với mục đích bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán….

Liên hoan gồm các hoạt động như Trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, các loại hình dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục dân tộc, nhạc cụ dân tộc truyền thống, Cồng Chiêng Tây Nguyên và các hoạt động thể thao, sinh hoạt văn hóa ẩm thực.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo, cơ quan Quân sự tỉnh (tỉnh, huyện) đảm bảo an ninh trật tự cho Liên hoan. Sở Y tế và Công an tỉnh đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch COVID-19, thành lập tổ Y tế tại huyện để trực 24/24.

UBND Huyện Đắk Hà ngoài việc cử đoàn nghệ nhân tham gia Liên hoan, cần tăng cường giới thiệu quảng bá du lịch và các đặc sản OCOP đặc trưng của địa phương tại Liên hoan…