"Quả đấm thép" trong phòng-chống tội phạm

(GLO)- Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện với nhiều khó khăn, thử thách, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã trở thành “quả đấm thép” của Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Mũi nhọn trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

Lực lượng CSHS Gia Lai được thành lập trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng CSHS đã phối hợp với các lực lượng khác điều tra khám phá các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, xâm hại đến tài sản và tính mạng của cán bộ, nhân dân, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối khu căn cứ cách mạng của tỉnh. Sau ngày giải phóng, lực lượng CSHS từng bước ổn định về cơ cấu tổ chức, phát triển về nhiều mặt, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh phòng-chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng CSHS-cho hay: Những năm gần đây, đơn vị đã tiếp nhận điều tra khoảng 70 vụ án/năm, tỷ lệ phá án đạt trên 97%. Đó đều là các vụ án nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương như các vụ giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc… với quy mô lớn, có tổ chức. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, 100% số vụ án giết người đều được điều tra, phá án thành công, hung thủ gây ra các vụ án mạng đều lần lượt sa lưới pháp luật. Nhiều vụ án được khám phá rất nhanh, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Thượng tá Trần Trọng Sơn (thứ 2 từ phải sang) đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành. Ảnh: V.N

Điển hình như vụ hỗn chiến tại khu vực chợ đêm Pleiku giữa 2 nhóm côn đồ khiến 1 người tử vong vào rạng sáng 2-7-2019. Vụ hỗn chiến này có hàng chục đối tượng tham gia với hành vi manh động, coi thường pháp luật khiến người dân hoang mang. Đặc biệt, đối tượng gây án là Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý Cưng, SN 1983, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã có nhiều tiền án và là dân “anh chị” có tiếng trong những năm gần đây. Ngay sau khi gây án và bị thương, Dũng được đồng bọn đưa đến một bệnh viện tại TP. Buôn Ma Thuột để chữa trị. Nắm được thông tin, ngay trong sáng 2-7, các trinh sát đã lên đường và bắt giữ đối tượng rồi di lý về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 10-7-2019, tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku) cũng đã xảy ra một vụ án mạng khiến 1 thanh niên 20 tuổi tử vong với nhiều vết đâm trên người. Ngay trong đêm 10-7 và rạng sáng 11-7, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku bắt giữ 8 đối tượng gây án.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ để đối phó với những loại tội phạm mới

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, các loại tội phạm đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… thường xuyên lợi dụng công nghệ để hoạt động. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kiến thức tin học, ngoại ngữ… để đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Năm 2018 và 2019, đơn vị đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Việc triệt phá 2 đường dây cá độ này đã gây tiếng vang lớn không chỉ trong khu vực mà trên cả nước. Ngoài ra, trong năm 2019 và 2020, Phòng CSHS cũng đã khởi tố 2 vụ án/2 bị can sử dụng mạng xã hội Facebook và điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

“Lực lượng CSHS đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như sự gia tăng hoạt động của nhiều loại tội phạm; tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày một tinh vi, nguy hiểm hơn; xuất hiện các loại tội phạm mới, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng hoạt động theo băng nhóm, hoạt động lưu động liên huyện, liên tỉnh, tính chất chuyên nghiệp ngày càng tăng; hoạt động tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi, núp bóng các loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí... Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện ý chí, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, quyết liệt tấn công tội phạm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”-Thượng tá Trần Trọng Sơn nhấn mạnh