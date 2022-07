Cấp sai 65 sổ đỏ ở Đắk Nông: Cán bộ làm sai, người dân gánh hậu quả

H.Đắk Glong (Đắk Nông) ra thông báo thu hồi 65 sổ đỏ đã cấp cho người dân ở xã Đắk Som từ nhiều năm trước, với lý do 'cấp sai'. Trong số này, nhiều người đã canh tác ổn định trên diện tích được cấp sổ đỏ từ năm 2013 đến nay.





Người dân gánh hệ lụy



Xã Đắk Som (H.Đắk Glong) vốn nổi tiếng vì có hồ Tà Đùng, điểm du lịch khá thu hút tại Đắk Nông. Thời gian gần đây, giá đất tại xã này tăng chóng mặt. Sớm thấy tiềm năng phát triển ở khu vực hồ Tà Đùng, năm 2019, vợ chồng chị L.T.T.H. từ TP.HCM lên xã Đắk Som mua đất để làm dự án nông nghiệp. Theo đó, chị H. đã mua khoảng 10 ha đất; trong đó 1,2 ha có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của một hộ dân do H.Đắk Glong cấp, số còn lại là đất có giấy phép xác nhận canh tác từ năm 2017.





Ông K’Hai hoang mang khi nghe thông báo sổ đỏ của mình sẽ bị thu hồi. Ảnh: Thanh Quân



Đến đầu năm 2022, chị H. mang sổ đỏ của phần đất 1,2 ha lên Văn phòng đăng ký đất đai H.Đắk Glong để làm thủ tục sang tên từ chủ cũ sang tên vợ chồng chị, thì bị cơ quan này giữ sổ đỏ cho đến nay. Gần đây, chị H. mới được biết sổ đỏ đất mình mua nằm trong danh sách bị cấp sai. Điều này khiến chị không khỏi bất ngờ và bức xúc. Theo chị H., khi mua đất chị đã tuân thủ theo pháp luật, đất có sổ đỏ do huyện cấp “nhưng bây giờ bỗng dưng lại nói sổ cấp sai nên thu hồi là quá vô lý”.



Không riêng chị H., thông tin thu hồi sổ đỏ bị cấp sai đã khiến không ít người dân xã Đắk Som ngỡ ngàng. Gia đình ông K’Hai có 2,1 ha đất khai hoang từ năm 1994 cũng nằm trong diện sắp bị thu hồi sổ đỏ. Ông K’Hai chia sẻ: “Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng khoảng năm 2012 thì tôi được cấp sổ đỏ. Từ đó đến nay đất đó tôi dùng để trồng cà phê. Năm 2020, tôi có mang sổ đỏ để đi vay ở ngân hàng 300 triệu đồng. Bây giờ, nếu thu hồi sổ thì tôi cũng không biết phải làm sao, vì giờ cũng chưa có tiền để trả cho ngân hàng”.



Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, không chỉ gia đình ông K’Hai mà còn nhiều người khác đã mang sổ đỏ cấp sai thế chấp ở ngân hàng và sang nhượng cho người khác.



Cán bộ làm sai sẽ chịu trách nhiệm



Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong số 65 sổ đỏ bị cấp sai, sổ có diện tích đất lớn nhất là 5,5 ha, nhỏ nhất 77 m2, còn lại phần lớn là các thửa đất từ 1 - 2 ha. Có vài hộ dân bị cấp sai đến 3 sổ đỏ.





Trên một thửa đất cấp sai sổ đỏ ở xã Đắk Som (H.Đắk Glong, Đắk Nông), người dân đã xây dựng nhà kiên cố. Ảnh: Thanh Quân



Trước đó, vào tháng 6.2022, UBND H.Đắk Glong ra thông báo về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định về đất đai. Theo đó, thu hồi 65 sổ đỏ do chính UBND H.Đắk Glong cấp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Đắk Som. Lý do thu hồi được UBND H.Đắk Glong đưa ra là các thửa đất này không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ do thuộc đất của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên, hoặc thuộc quy hoạch 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất).



Theo một lãnh đạo UBND H.Đắk Glong, đến nay có 4 hộ dân có sổ đỏ thuộc diện thu hồi đã chuyển nhượng đất cho người khác. “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cấp đất sai, trong đó có việc trước đây giao đất, giao rừng cho các tổ chức không thực hiện chặt chẽ. Để xảy ra sự việc trên, có nhiều cấp, ngành sẽ phải chịu trách nhiệm. Sắp tới huyện sẽ rà soát, kiểm điểm các cá nhân có liên quan”, lãnh đạo UBND H.Đắk Glong cho biết.





Giao 3.280 ha đất rừng, để mất hơn 2.052 ha



Tháng 12.2021, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông có kết luận về công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện dự án đầu tư tại xã Đắk Som, H.Đắk Glong của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên (số 9 Hùng Vương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp VN.



Theo đó, năm 2003, UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ, nay là tỉnh Đắk Nông) đã giao 3.280 ha đất rừng (vị trí thuộc địa giới hành chính xã Đắk P’lao, H.Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk; nay là xã Đắk Som, H.Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên quản lý, bảo vệ và thực hiện dự án nghiên cứu lâm sinh.



Tuy nhiên, trong quá trình quản lý bảo vệ rừng, Viện này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích hơn 2.052 ha. Trong đó, giai đoạn từ năm 2003 - 1.2015 để mất hơn 1.822 ha; giai đoạn từ tháng 2.2015 - 12.2020 để mất hơn 230 ha.



Theo Thanh Quân (TNO)