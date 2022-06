Kỷ luật Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông

Trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông Dũng đã có nhiều vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan liên quan.





Chiều 13-6, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết tại kỳ họp thứ 17, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã kết luận xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông (nguyên thị ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa - nay là TP Gia Nghĩa).



Khu vực 6 hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái phép.



Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Dũng đã vi phạm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dẫn đến xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xem xét, ký các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan liên quan.



Do đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng bằng hình thức khiển trách.



Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận ông Phan Thanh Vỹ - nguyên bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong - lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, chiếm đoạt tài sản; vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm mất tư cách đảng viên, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị công tác.



Do đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Vỹ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Thanh Vỹ để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.



Theo đó, ông Phan Thanh Vỹ với tư cách Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong đã dùng tiền cá nhân cho một doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Glong vay với lãi suất cao. Sau đó, ông Vỹ tiến hành thu hồi vốn và lãi vay bằng hình thức cắt tiền quyết toán từ các dự án đã hoàn công. Tuy nhiên, do ông Vỹ thu lãi với giá quá cao so với thỏa thuận ban đầu nên doanh nghiệp này đã tố cáo đến cơ quan chức năng.

Theo C. Nguyên (NLĐO)