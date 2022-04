Chiều 15/4, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo về tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022.



Quang cảnh buổi họp báo về tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch.



Phiên chợ sâm Ngọc Linh, sản phẩm đặc hữu được tổ chức bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên trang thương mại điện tử.



Phiên chợ trực tiếp diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/4, có 44 gian hàng chủ yếu là sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu, sản phẩm đặc hữu (thô và chế biến) của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, các huyện trong tỉnh, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), các doanh nghiệp đến từ Đà Nẵng, Bình Dương, Câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh...



Về chợ trực tuyến diễn ra 10 ngày trên trang thương mại điện tử của tỉnh từ ngày 22/4 đến ngày 2/5.



Cùng thời điểm diễn ra phiên chợ sâm Ngọc Linh, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức hàng loạt sự kiện như: Diễn đàn sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch - cơ hội thoát nghèo với sự tham gia của các sở, ngành trong tỉnh, các chuyên gia dược liệu ngoài tỉnh, các doanh nghiệp tham gia tham luận, chia sẻ, góp ý để huyện phát huy tiềm năng, lợi thế để vươn lên thoát nghèo bền vững; Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp với huyện, với các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Hoạt động Du lịch Famtrip Caravan thu hút khoảng 400 khách từ các đoàn caravan Bình Dương; TP Hồ Chí Minh; Đà Nẵng… tham quan phiên chợ và các điểm du lịch của huyện; Phát động chiến dịch “Và rừng sẽ lên xanh”, tiến hành trồng 2.900 cây thông 3 lá, me tây, phượng tím…; Tổ chức Giải bóng đá cúp K5 huyện Tu Mơ Rông: có 8 đội tham gia gồm: huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam); huyện Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông và đội Night Wold Club (Công ty Sâm K5 Ngọc Linh Kon Tum); Liên hoan ẩm thực huyện Tu Mơ Rông lần thứ nhất và Liên hoan Cồng chiêng gồm các nghệ nhân của 11 xã trên địa bàn huyện tham gia; Hoạt động ngày hội định hướng nghề nghiệp và việc.



Theo PHÚC THẮNG (NDĐT)