Bắt 5 đối tượng từ TP HCM lên Đắk Nông trả thù bà chủ shop quần áo

5 đối tượng từ TP HCM lên Đắk Nông tạt chất bẩn vào shop quần áo để trả thù.





Chiều 26-4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Trường Giang (SN 1997), Trần Thanh Thảo (SN 1996), Quách Hiệp Ý (SN 1989), Lưu Hồng Sơn (SN 1957) cùng ngụ TP HCM và Đinh Công Minh (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.





Các đối tượng bị bắt giữ



Trước đó, ngày 2-4, Công an TP Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị Hoàng H. (SN 1996, ngụ TP Gia Nghĩa) về việc shop kinh doanh quần áo của chị bị các đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang, đeo găng tay tạt chất bẩn làm hư hỏng hơn 100 bộ quần áo. Vào cuộc điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trên.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn, thù tức với chị H. nên ngày 30-3, Sơn thuê Minh rồi Minh thuê các đối tượng ở TP HCM lên TP Gia Nghĩa trả thù chị H. Sáng 2-4, các đối tượng đã mua 6 chai nước ngọt màu đỏ pha với mắm tôm vào shop của chị H. tạt vào quần áo. Hậu quả, 119 bộ quần áo bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 26 triệu đồng.



Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tháng 1 và tháng 5-2021, Sơn thuê Minh rồi Minh tiếp tục thuê một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) lên TP Gia Nghĩa đánh chị H. và đốt xe con của chị.



Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.



Theo C. Nguyên (NLĐO)