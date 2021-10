Hoa hồng tăng giá mạnh cận lễ 20/10

Hơn 2 tuần trở lại đây, giá hoa hồng tăng cao khoảng từ 2.500 đồng - 4.500 đồng/cành. Thị trường hoa sôi động trở lại, nông dân phấn khởi sau một thời gian dài thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.





Những ngày gần đây, tại làng hoa hồng dưới chân núi Langbiang (huyện Lạc Dương), các nhà vườn đang tất bật thu hoạch để kịp đơn hàng cho các thương lái đưa đi tiêu thụ cho dịp lễ 20/10.



Anh Kra Jan Pham, nhà vườn trồng hoa hồng tại thị trấn Lạc Dương cho biết, trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội nên thị trường hoa bị tê liệt, giá hoa giảm mạnh, không có thương lái thu mua, gia đình anh đành cắt, đổ bỏ 3 sào hoa để giảm chi phí chăm sóc. “Rất may khi đến gần ngày lễ giá hoa hồng đã tăng trở lại bà con vô cùng phấn khởi. Nông dân trồng hoa đều trông chờ đến ngày lễ này để thu hồi lại vốn”, anh Kra Jan Pham chia sẻ.



Ghi nhận tại các nhà vườn, hiện tại, giá các loại hồng kem, hồng cánh sen, hồng trứng, hồng cam, hồng vàng… có giá khoảng từ 2.000 đồng - 3.500 đồng/cành tăng gấp đôi so với ngày thường. Riêng với các loại hoa hồng nhập từ nước ngoài có giá cao hơn khoảng từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/cành.



Với giá này, nhiều nhà vườn ngoài thu hoạch hoa phục vụ cho thị trường dịp lễ 20/10 còn tích cực chăm sóc cho cho vụ hoa chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.



Ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương cho biết, do nhu cầu tiêu thụ hoa cho dịp lễ 20/10 nên giá hoa hồng tăng mạnh. Ngoài ra, thời tiết thất thường đã tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh trên hoa hồng xuất hiện, cùng với việc nhiều nhà vườn cắt giảm diện tích gieo trồng do ảnh hưởng dịch bệnh khiến sản lượng hoa đợt này giảm hơn 20%. Nhu cầu tiêu thụ cao nhưng nguồn cung không đủ cũng là nguyên nhân giúp hoa hồng tăng giá nhanh.



Hiện, diện tích trồng hoa hồng tại huyện Lạc Dương là 350 ha, chủ yếu đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành miền Trung, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Từ đầu tháng 10, khi nhiều tỉnh, thành đã gỡ bỏ giãn cách, giao thương thuận tiện trở lại, ngoài hoa hồng, giá các loại hoa cúc, hoa cát tường, cẩm tú cầu… cũng đã tăng trở lại.



