Phản ánh nạn phá rừng chiếm đất trồng cà phê, người dân bị giang hồ đe dọa

Bức xúc trước tình trạng rừng liên tục bị đốn hạ để chiếm đất trồng cà phê, người dân gửi đơn phản ánh thì sau đó bị các đối tượng giang hồ đe dọa.



Thẳng tay trị kẻ phá rừng

Xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ Tà Nung

Gần 4 ha đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 442 (Nao Quang, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị lấn chiếm để trồng cà phê



Sau khi người dân bức xúc gửi đơn phản ánh tình trạng nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị phá để chiếm đất trồng cà phê, một nhóm đối tượng giang hồ mang theo hung khí rượt đuổi, đe dọa những người tố cáo. Vụ việc xảy ra tại khoảnh 9, Tiểu khu (TK) 442, thuộc địa bàn thôn 6 - Nao Quang, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng).





Những cây thông cổ thụ bị đốt gốc để triệt hạ nhằm lấn chiếm đất rừng trồng cà phê - Ảnh: Trùng Dương



Liên quan đến vụ việc này, chiều 24.2, lãnh đạo Công an H.Bảo Lâm cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra. Cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan lên làm việc.



“Liên quan đến nhóm người mang theo hung khí vào đe dọa người dân tại TK 442, chúng tôi đã triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, thượng tá Đỗ Minh Đức, Trưởng công an H.Bảo Lâm cho biết thêm.





Cà phê được trồng bên dưới những cây bạch đàn hàng chục năm tuổi bị đẽo bạt, ken gốc nở TK 442 - Ảnh: Trùng Dương





Trước đó, đầu tháng 1.2021, người dân địa phương có đơn phản ánh về tình trạng đốn hạ rừng thông ba lá, bạch đàn cổ thụ... xảy ra tại TK 442 thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Đam B’ri H.Bảo Lâm (địa phận Nao Quang, xã Lộc Phú) để chiếm đất trồng cà phê.



Cũng theo phản ánh của người dân, sau khi chính quyền và các cơ quan chức tiếp nhận đơn, bất ngờ xuất hiện nhóm người mang theo hung khí có mặt tại TK 442 rượt đuổi và đe dọa, yêu cầu người dân phải rút đơn tố cáo.



Khi người dân bỏ chạy, nhóm côn đồ để lại một tờ giấy với nội dung đe dọa: “Tao vô lần này thôi. Coi mà rút đơn đi, đừng để tao vô lần thứ 2 nha”.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Cường, chủ tịch UBND xã Lộc Phú, cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của người dân, xã đã phối hợp cùng Ban Quản lý, bảo vệ rừng Phòng hộ Đam B’ri tiến hành kiểm tra thực tế tại TK442. Qua kiểm tra cho thấy tại đây có gần 4 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Ngay sau đó, UBND xã và Ban Quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Đam B’ri đã ra thông báo yêu cầu những cá nhân liên quan tự giác giải tỏa cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép. Hiện tại, địa phương đã xây dựng kế hoạch trình UBND H.Bảo Lâm xem xét để chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm nói trên”.





Tờ giấy mà nhóm giang hồ để lại với nội dung đe dọa người dân tại TK 442 hiện đã bị Công an H.Bảo Lâm thu giữ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Trùng Dương



Theo TRÙNG DƯƠNG - LÂM VIÊN (TNO)