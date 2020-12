UBND H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà tại 'làng biệt thự' trái phép dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268, lâm phần trên địa bàn thôn Định An, xã Hiệp An.



Cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà tại "Làng biệt thự" dưới chân núi Voi ẢNH: LÂM VIÊN

Sáng 10.12, UBND H.Đức Trọng phối hợp các cơ quan chức năng huy động khoảng 100 người tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà tại “làng biệt thự” xây trái phép dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268, lâm phần trên địa bàn thôn Định An, xã Hiệp An (H.Đức Trọng).



Cơ quan chức năng công bố quyết định cưỡng chế, tháo dỡ 3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại TK 268, xã Hiệp An ẢNH: LÂM VIÊN

Cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà có chủ

Ba căn nhà bị cưỡng chế, giải tỏa được xác định là của ông Đào Văn Quyền (tổ 7, thôn Định An, xã Hiệp An) nằm trong khuôn viên khu đặt bảng hiệu “Làng nghề Bonsai Darahoa - Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng - Hội Lá kim Việt Nam”.

Khuôn viên này có diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, được trồng nhiều cây tùng cỡ lớn và nhiều cây cảnh có giá trị. Trong khuôn viên có lối đi riêng với 2 căn nhà kiểu nhà sàn rộng khoảng 100 m2 đã xây dựng hoàn thiện, trụ và mặt sàn đúc bằng bê tông, vách ốp gỗ và tấm xi-măng đúc rất chắc chắn. Phía trước mỗi căn nhà đều có hồ nuôi cá, view nhìn ra sân vườn trải thảm cỏ và rừng thông tuyệt đẹp.



Tháo dỡ nhà xây dựng trái phép có view tuyệt đẹp ẢNH: LÂM VIÊN

Được biết cách đây 4 ngày, ông Quyền cam kết tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, nhưng do lực lượng ít nên mới tháo bảng hiệu ở đường vào khuôn viên và một phần căn nhà.



Tháo dỡ bảng gắn tên làng nghề Bonsai Darahoa ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, ngày 10.12, H.Đức Trọng và xã Hiệp An tăng cường lực lượng để hỗ trợ ông Quyền tháo dỡ 3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.



Tháo dỡ 3 căn nhà xây dựng trái phép trong khuôn viên Làng nghề Bonsai Đarahoa ẢNH: LÂM VIÊN

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cưỡng chế, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết trước mắt cơ quan chức năng tháo dỡ hoàn toàn 3 căn nhà được xác định của ông Quyền xây dựng trái phép mà huyện đã có quyết định cưỡng chế từ ngày 29.10.2020.

Đối các công trình trái phép khác trong tiểu khu này, huyện sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế nếu các chủ công trình không tự giác tháo dỡ.

Sẽ tiếp tục tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng trái phép ?

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ khi tỉnh Lâm Đồng mở tuyến đường nối từ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đi cao tốc Liên Khương, tại khu vực nói trên bắt đầu xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng xây dựng nhà trái phép. Khu vực bị lấn chiếm nhiều nhất thuộc đất dự án mà tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam (TP.Đà Lạt) quản lý, khai thác từ năm 1992.



Theo H. Đức Trọng có tới 54 căn nhà xây dựng trái phép dưới chân núi Voi, TK 268 ẢNH: LÂM VIÊN

Từ năm 2017 đến nay xảy ra tình trạng nhiều người đến sang nhượng đất của đồng bào dân tộc và ồ ạt xây dựng hàng chục căn nhà trái phép kiểu biệt thự. Các hộ đồng bào này được Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam bố trí đất để định canh (trồng cà phê) để ổn định cuộc sống hàng chục năm qua.

Huyện Đức Trọng xác định được 54 căn nhà xây dựng trái phép tại TK 268 dưới chân núi Voi. Trong số đó có 13 công trình được xây dựng kiên cố bằng bê tông, sắt thép, nhưng chỉ có 3 căn nhà đã xác định được chủ sở hữu, 10 căn còn lại chưa xác định được nên chưa thể xử lý.



Mới cưỡng chế tháo dỡ 3 căn nhà xác định được chủ nhân xây dựng trái phép ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc trên, ngày 27.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu huyện Đức Trọng các Sở NN-PTNT, TN-MT, KH-ĐT, Ban Dân tộc và Công an tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm tại “làng biệt thự” dưới chân núi Voi, hoàn thành trước ngày 15.12.2020.

Mặt khác, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an H. Đức Trọng trong việc nắm tình hình, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lấn chiếm đất rừng, sang nhượng đất lâm nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp. Xử lý các đối tượng cầm đầu, kích động, xúi giục gây mất an ninh trật tự tại khu vực “Làng biệt thự” theo qui định của pháp luật trước ngày 15.12.2020.

