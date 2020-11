UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu xem xét, xử phạt thủy điện tích nước trái phép

UBND tỉnh Kon Tum vừa chỉ đạo 2 Sở TN-MT và Sở Xây dựng xem xét, xử phạt thủy điện Plei Kần (do Công ty cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư, xây dựng tại 2 huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) vì tích nước trái phép.

Thủy điện Plei Kần

Ngày 5-11, thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản về xử lý việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần.

Việc tích nước làm đường ngập, dân lội suối lên rẫy để chở nông sản

Chỉ đạo này ban hành sau khi Sở Công thương liên tục phát 2 văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở xem xét xử phạt thủy điện Plei Kần tự ý tích nước, bất chấp yêu cầu dừng tích nước của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) và Sở Công thương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Trong chỉ đạo này, UBND tỉnh có ý kiến, yêu cầu Sở TN-MT Kon Tum kiểm tra, xem xét xử lý hành vi vi phạm về tự ý tích nước; Sở Xây dựng xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về hành vi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô thường xuyên theo dõi việc chấp hành của thủy điện, trường hợp phát hiện việc tự ý tích nước thì tiến hành xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Công ty cổ phần Tấn Phát, chủ đầu tư dự án thủy điện nói trên, dừng ngay việc tích nước trái phép, chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn tính mạng và tài sản người dân do việc tích nước trái phép gây ra; khẩn trương phối hợp với UBND các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi thực hiện bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do tự ý tích nước, làm mực nước dâng cao khoảng 2m so với cao trình thực hiện bồi thường; thực hiện các cam kết, sớm hoàn thành việc khắc phục cầu đường đi vào khu sản xuất…

Dấu vết nước ngập vào nhà dân hơn 1m khi thủy điện tích nước

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, vào cuối tháng 9, đầu tháng 10-2020, thủy điện Plei Kần (công suất 17MW) dù chưa đủ điều kiện và chưa được cấp phép tích nước nhưng đã tự ý tích nước làm ngập hoa màu, nhà cửa, đường đi vào khu sản xuất của người dân.

Điều khiến dư luận bức xúc là dù Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) và Sở Công thương đã yêu cầu dừng tích nước nhưng công ty phớt lờ tất cả để tích nước.

Theo HỮU PHÚC (SGGPO)