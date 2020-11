Huyện đầu tiên của Lâm Đồng "phủ sóng" camera an ninh

Chiều 3/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khánh thành công trình camera an ninh trật tự và trụ sở Công an thị trấn Liên Nghĩa với sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng.

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trong tình hình hiện nay, được sự quan tâm của lãnh huyện Đức Trọng và Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 3-2020, Công an huyện Đức Trọng đã triển khai công trình camera an ninh trật tự với việc lắp đặt 102 mắt camera tại những vị trí trọng điểm trên địa bàn toàn huyện.

Đây là những mắt camera thế hệ mới, có chức năng quay quét, zoom, chụp cho chất lượng cao, đường truyền ổn định. Tất cả dữ liệu camera thu thập được đều chuyển về Trung tâm điều hành lắp đặt tại Công an huyện Đức Trọng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Đức Trọng dự lễ khánh thành

Mặc dù vừa đưa vào sử dụng nhưng hệ thống camera an ninh đã phát huy được hiệu quả rõ nét, vượt trội, đáp ứng được yêu cầu truy xuất, truy nguyên hình ảnh đối tượng vi phạm pháp luật. Chỉ trong thời gian ngắn, qua dữ liệu của camera, Công an huyện Đức Trọng đã nhanh chóng làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở của Công an thị trấn Liên Nghĩa, tọa lạc trên QL20, ngay trung tâm thị trấn.

Trung tâm điều hành lắp đặt tại Công an huyện Đức Trọng

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao những kết quả Công an huyện Đức Trọng đạt được trong thời gian qua. Ngoài việc khai thác tối đa dữ liệu của camera an ninh trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đại tá Lê Vinh Quy lưu ý Công an Đức Trọng tăng cường đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm băng nhóm, tội phạm liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm đánh bạc công nghệ cao; đặc biệt là các loại tội phạm được dự báo sẽ gia tăng trong dịp cuối năm.

Theo Khắc Lịch (CAND)