Bắt tạm giam đối tượng tàng trữ thuốc lá lậu

Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Huyền (SN 1982, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa ngày 27-12-2019, Công an phường Khánh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế-Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt quả tang Nguyễn Đức Phương (SN 1989, trú phường Khánh Xuân) đang vận chuyển 200 gói thuốc lá Jet (không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ) đi tiêu thụ.



Khám xét nhà Phương, Công an còn thu giữ thêm 370 gói thuốc lá nhập lậu khác. Phương khai nhận đã mua toàn bộ số thuốc lá này của bà Mai Thị Huyền ở tổ dân phố 5, phường Khánh Xuân.





Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ hàng ngàn gói thuốc lá nhập lậu tại nhà Mai Thị Huyền



Ngay trong đêm 27-12, lực lượng Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của bà Huyền. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ trên 5.400 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet, Hêrô, 555 và Craven không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.



Bà Huyền khai nhận đã mua thuốc lá từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển theo xe khách, xe tải về bỏ mối cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh và một số nơi ở tỉnh Đắk Nông để kiếm lời...



Được biết, đây là số thuốc lá lậu lớn lớn nhất được công an phát hiện ở Đak Lak từ trước đến nay.





Theo Lê Thành (baodaklak)