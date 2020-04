Cán bộ chiến sĩ trẻ Công an Đà Lạt khởi động 'Hành trình giọt máu nghĩa tình'

Hơn 300 đoàn viên thanh niên Công an TP. Đà Lạt tham gia hiến máu nhân đạo khởi động “Hành trình giọt máu nghĩa tình” của cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng.

Cán bộ chiến sĩ trẻ Công an TP. Đà Lạt hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lâm Viên

Hôm ngày 19.4, tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), có hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc các lực lượng Công an TP.Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng và Thành đoàn Đà Lạt, tham gia hiến máu nhân đạo, khởi động “Hành trình giọt máu nghĩa tình” của cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng.

Các chiến sĩ trẻ công an TP. Đà Lạt nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lâm Viên

“Hành trình giọt máu nghĩa tình” của cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện từ nay đến 30.4, với mục tiêu huy động 1.000 đơn vị máu, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước khi tham gia hiến máu, các chiến sĩ trẻ thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 như đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu...

Kết quả Ban tổ chức “Hành trình giọt máu nghĩa tình” đã thu được 268 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19.

Giữ khoảng cách an toàn chờ đến lượt hiến máu nhân đạo. Ảnh: Lâm Viên

Chị Đặng Thị Hải Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ sở Công an. TP Đà Lạt, cho biết thêm, bên cạnh việc hiến máu tình nguyện, thời gian qua 140 cán bộ chiến sĩ trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an TP. Đà Lạt đã tham gia tích cực trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Cũng trong sáng 19.4, điểm hiến máu cố định tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng thu hút hàng trăm cán bộ, giáo viên các trường học và người dân trên địa bàn TP. Đà Lạt tham gia. Kết quả thu được 224 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, cho biết đây là lần đầu tiên, tại điểm hiến máu cố định đạt số lượng máu hiến cao nhất so với dự kiến. Hàng tháng, tại điểm cố định này thu được khoảng 50 - 60 đơn vị máu. “Điều này có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động hiến máu tình nguyện góp phần đảm bảo cung cấp đủ nguồn máu dự trữ cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19”, ông Tuấn nói.