Khởi tố nghi can đánh toác đầu cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn

Một người trong nhóm lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép đã bị khởi tố do dùng gậy tre đánh cán bộ kiểm lâm bị thương nặng ở đầu.







Anh TIến bị thương tại hiện trường vụ việc ngày 7.2 - Ảnh: VQG Yók Đôn cung cấp



Liên quan vụ lâm tặc đánh kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn bị thương, ngày 10.3, tin từ Viện KSND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Hyơr Siu (33 tuổi, trú TT.Ea Súp, H.Ea Súp) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".



Theo điều tra ban đầu, do muốn có tiền tiêu xài, ngày 7.2, Y Hyơr Siu cùng Y Brơ Adrơng, Y Ving Siu, Y Sơn U Hra, Y Win Hra, Y U Sin Siu và Y Nghĩa Niê (cùng trú TT.Ea Súp) điều khiển 5 xe máy đến khu vực tiểu khu 292 của Vườn quốc gia Yók Đôn (thuộc địa phận xã Cư Mlan, H.Ea Súp) để khai thác gỗ trái phép.



Tại đây, cả nhóm dùng cưa lốc đem theo cắt hạ 1 cây gỗ muồng đường kính khoảng 35 cm, dài khoảng 6 m, rồi xẻ thành 2 lóng.



Nhóm này còn phát hiện thêm 1 lóng gỗ muồng, 1 lóng gỗ hương đã bị người khác cắt hạ trước đó trong khu vực và đưa tất cả lên xe máy chở về TT.Ea Súp để bán.



Trên đường về, cả nhóm bị 2 cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn là anh Ngô Lê Nhật Tiến và Nguyễn Văn Triều đang đi tuần tra phát hiện.



Trong lúc kiểm tra, xét hỏi nhóm người trên, anh Tiến bất ngờ bị Y Hyơr Siu dùng một khúc tre dài 52 cm ném vào trán, gây thương tích nặng phải nhập viện. Qua giám định pháp y, anh Tiến bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 6%.



Cũng liên quan vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm, trước đó, Công an H.Ea Súp đã khởi tố bị can đối với Y Gió Hwing (27 tuổi, trú H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định một số nghi can khác có liên quan.



Vào ngày 18.12.2019, tổ tuần tra bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Yók Đôn gồm anh Y Rin Kuăn và Y Thông Chỉ Byă đang tuần tra tại tiểu khu 276 thì phát hiện một nhóm người đang dùng cưa cắt hạ cây rừng trái phép.



Trong lúc khống chế nhóm này, anh Y Thông Chỉ Byă bị Y Gió Hwing cùng một số người khác dùng dao tấn công. Hậu quả, anh Y Thông Chỉ Byă bị lâm tặc chém đứt gân tay phải nhập viện điều trị.

Theo Trung Chuyên (thanhnien)