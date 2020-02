Lâm tặc liên tục tấn công kiểm lâm: Xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp những vụ việc lâm tặc tấn công lực lượng bảo vệ rừng xảy ra tại Tây Nguyên với chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù đối mặt với nhiều rủi ro khi làm nhiệm vụ thế nhưng lực lượng kiểm lâm hiện vẫn còn thiếu các công cụ hỗ trợ. Trong khi đó, chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ đến nay chưa đủ sức răn đe.





Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn liên tục bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: H.L





Lâm tặc manh động, liều lĩnh



Gần một tuần kể từ khi bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ, anh Ngô Lê Nhật Tiến, Trạm phó Trạm Kiểm lâm số 7 (thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn) vẫn chưa thể quên được. Anh Tiến kể, chiều 7.2, sau khi nắm bắt thông tin có xe máy vận chuyển gỗ từ vườn ra vùng đệm, tổ tuần tra gồm anh Ngô Lê Nhật Tiến và anh Nguyễn Văn Triều (Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng), đuổi theo bắt giữ các đối tượng.



Vì lực lượng bảo vệ rừng chỉ có Tiến và anh Triều, thế nên các anh quyết tâm bắt giữ bằng được phương tiện gây án để có cơ sở điều tra. “Chúng tôi có 2 người trong khi lâm tặc đi một nhóm 8 người. Lượng sức mình không thể bắt giữ toàn bộ các đối tượng nên chúng tôi phải truy bắt các phương tiện vi phạm” - anh Tiến kể.



Tổ tuần tra sau đó liên tục ra các hiệu lệnh dừng lại nhưng các đối tượng không chấp hành mà dùng dao và gậy tấn công kiểm lâm. Trong quá trình bắt giữ lâm tặc, một đối tượng dùng gậy đánh vào vùng mặt làm anh Tiến bị thương, chảy nhiều máu. Bị hành hung nhưng ngay sau đó, anh Tiến và anh Triều đã thu giữ tang vật của lâm tặc gồm 2 xe máy và 4 hộp gỗ và hình ảnh các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.



Không chỉ tại Vườn Quốc gia Yok Đôn mà tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra với nhiều công ty lâm nghiệp được giao quản lý bảo vệ rừng.



Ông Trần Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm cho biết, trong khi tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng diễn ra nghiêm trọng thì lực lượng bảo vệ rừng lại còn mỏng, khó có thể xử lý “nóng” ngay khi phát hiện các vụ phá rừng.



“Lâm tặc thường đi từng nhóm, có hung khí, dao rựa… Lâm tặc cũng biết rõ tương quan lực lượng nên thường thách thức, cản trở, thậm chí sẵn sàng hành hung nếu bị kiểm lâm bắt giữ. Trong khi đó, theo quy định thì phát hiện phá rừng, chúng tôi phải đề xuất với lực lượng công an hoặc lâm biên bản để phối hợp bắt giữ và xử lý các đối tượng” - ông Lâm cho biết.



Giải pháp



Ông Phạm Tuấn Linh - Phó giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) không dấu được bức xúc trước sự hung hãn của lâm tặc khi chúng liên tiếp tấn công kiểm lâm. Trong 2 tháng đầu năm nay, Vườn Yok Đôn đã xảy ra 2 vụ việc lâm tặc hành hung kiểm lâm.



Ông Linh cho biết thêm, kiểm lâm mặc dù được trang bị một số vũ khí quân dụng nhưng thực tế anh em khi vào hiện trường đều “tay không bắt giặc”. “Anh em kiểm lâm không dám sử dụng các loại vũ khí quân dụng trong khi vay bắt lâm tặc vì ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong khi đó, các công cụ hỗ trợ như súng cao su, bình xịt hơi cay... vẫn còn thiếu thốn. Đáng nói là nhiều vụ việc lâm tặc hành hung kiểm lâm nhưng không bị xử lý hình sự, các biện pháp xử lý chưa nghiêm...” - ông Linh chia sẻ.



Ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk nhận định, việc các đối tượng chống đối và dùng dao, gậy tấn công người thi hành công vụ đang xảy ra với chiều hướng phức tạp làm ảnh hưởng đến tâm lý công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, việc xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ trong thời gian qua còn chậm do đó chưa thể tạo tính răn đe, tuyên truyền trong nhân dân, một số đối tượng coi thường pháp luật.



“Chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có chỉ đạo Công an tỉnh, huyện Ea Súp nhanh chóng điều tra, xử lý các đối tượng cầm đầu, kích động, xúi dục, lôi kéo người đồng bào tại chỗ phá rừng. Riêng đối với chủ rừng, tôi đề nghị Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ rừng” - ông Dương nói.



Theo Hữu Long (LĐO)