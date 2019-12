Vụ 'lâm tặc' vây chém kiểm lâm ở Vườn quốc gia Yók Đôn: Bắt 5 nghi phạm

Cơ quan điều tra vừa bắt giữ 5 nghi phạm trong nhóm người xâm nhập Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) chặt gỗ trái phép, vây chém kiểm lâm.





Các nghi phạm bị tạm giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Hạ





Ngày 20.12, Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng công an H.Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết cơ quan này đã bắt giữ 5 nghi phạm để điều tra vụ "phá rừng, chém kiểm lâm" vừa xảy ra tại Vườn quốc gia Yók Đôn.



5 nghi phạm gồm: Y Gió H'vin (26 tuổi), Buôn Lẹo H'Vin (22 tuổi), Lương Văn Hoàng (22 tuổi, cùng trú H.Buôn Đôn, Đắk Lắk); Y Khoáng H'Dâu (19 tuổi), Y Thất H'Dâu (23 tuổi, cùng trú H.Ea Súp).



Theo thượng tá Phu, sau khi nhận được tin báo về vụ kiểm lâm bị vây chém, Công an H.Ea Súp đã lập 3 tổ công tác để truy bắt các nghi can; bước đầu xác định Y Gió H'vin trực tiếp cầm dao chém kiểm lâm.



Hiện Công an H.Ea Súp đang tiếp tục đấu tranh, tìm ra nghi phạm cầm đầu nhóm phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.



Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 18.12, hai kiểm lâm viên thuộc Trạm kiểm lâm số 11 VQG Yók Đôn là Y Kuăn Byă và Y Thông Chỉ Byă trong lúc đi tuần tra đã phát hiện một số người đang cưa hạ cây rừng tại tiểu khu 276 của vườn quốc gia.



Khi áp sát để bắt giữ những người vi phạm, các kiểm lâm viên bị một nhóm hơn 10 người khác kéo đến tấn công. Anh Y Thông Chỉ Byă bị chém vào tay đứt gân, mất nhiều máu. Sau đó, Trạm kiểm lâm số 11 tăng cường lực lượng đến can thiệp, đưa anh Y Thông Chỉ Byă đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Trung Chuyên (thanhnien)