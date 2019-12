Lâm tặc ngày càng manh động, dùng dao, súng tấn công kiểm lâm

Các vụ phá rừng ngày càng nghiêm trọng; lâm tặc trang bị dao rựa và cả súng sẵn sàng tấn công lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 19-12, thượng tá Cao Tiến Phu - Trưởng Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk - cho biết hiện một tổ công tác do phó trưởng công an huyện dẫn đầu đang điều tra vụ một nhóm lâm tặc tấn công gây trọng thương kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn.

Chém kiểm lâm, giải cứu đồng bọn

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Y Thông Chỉ Byă (SN 1995, kiểm lâm viên VQG Yók Đôn) kể lại: Ngày 18-12, lãnh đạo Trạm Kiểm lâm số 11 (Hạt Kiểm lâm VQG Yók Đôn) phân công anh và anh Y Rin Kuăn (SN 1983) tuần tra bảo vệ rừng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, 2 anh nghe tiếng cưa máy đang phá rừng nên lần theo thì phát hiện 1 nhóm lâm tặc khoảng 10 đối tượng đang cắt gỗ. Ngay lập tức, anh Y Thông Chỉ Byă lao vào khống chế 1 đối tượng trực tiếp dùng cưa máy cắt 1 cây gỗ căm xe. Thấy đồng bọn bị khống chế, nhóm lâm tặc đã chạy tới bao vây, 1 đối tượng phía sau lao đến chém anh Y Thông Chỉ Byă để giải cứu đồng bọn. Theo phản xạ, anh Y Thông Chỉ Byă đưa tay lên đỡ thì nhát dao chém đứt đôi chiếc đèn pin đang cầm rồi trúng vào bàn tay trái. Trước tình thế nguy cấp, anh Y Rin Kuăn đã bắn 1 phát súng chỉ thiên thì nhóm lâm tặc tháo chạy.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên anh Y Thông Chỉ Byă tại bệnh viện. Ảnh: Cao Nguyên

Anh Y Thông Chỉ Byă được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phẫu thuật nối 2 gân duỗi ngón 2 và 3 bàn tay trái. "Tôi chỉ suy nghĩ làm sao bắt quả tang được lâm tặc đang hủy hoại rừng nên lao tới khống chế. Lúc đó, trong rừng trời đã nhá nhem tối. Không hiểu sao tôi kịp phản xạ đưa tay lên đỡ, nếu không hậu quả không biết thế nào" - anh Y Thông Chỉ Byă kể lại.

Theo báo cáo của VQG Yók Đôn, tại hiện trường các đối tượng đã hạ 2 cây căm xe, nhóm II với khối lượng trên 2 m3. "Qua sự việc trên, cho thấy các đối tượng vi phạm quy định pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp ngày càng hung hãn, coi thường pháp luật" - báo cáo nêu.

Yók Đôn như vũng nước giữa sa mạc!

Ông Tạ Công Sinh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 11, cho biết trạm đặt trên tuyến đường mà một bên là VQG, bên kia là khu vực người dân di cư tự do xâm chiếm làm nương rẫy. Với đặc thù rừng khộp, thưa cây và bằng phẳng, nhiều lối mòn nên lâm tặc rất dễ vào rừng. Riêng đoạn này dài gần 40 km nhưng vườn phải đặt 4 trạm kiểm lâm để ngăn chặn. "Cách đây 3 tháng, trong lúc tuần tra, lực lượng Trạm kiểm lâm số 11 phát hiện 1 nhóm người mang súng vào rừng săn thú. "Trong lúc lực lượng kiểm lâm vây bắt, nhóm người trên đã bắn về phía kiểm lâm. Họ còn manh động vác súng truy đuổi chúng tôi. Rất may, không ai bị thương" - ông Sinh kể.

Còn theo ông Phạm Tuấn Linh, Phó Giám đốc phụ trách VQG Yók Đôn, hiện nay VQG như một vũng nước giữa sa mạc, rừng xung quanh đã bị tàn phá hết, 3 mặt tiếp giáp dân cư nên lâm tặc luôn nhòm ngó. Lâm tặc rất manh động, luôn trang bị súng, dao rựa để chống lại kiểm lâm khi bị bắt. Dù được trang bị súng nhưng kiểm lâm cũng chỉ dám bắn chỉ thiên. Trước đây, có trường hợp bị lâm tặc tấn công, 1 kiểm lâm đã dùng súng bắn trúng chân 1 lâm tặc và bị tạm giam mấy tháng. "Vụ việc chống người thi hành công vụ lần này rất nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ điều tra được nhóm người trên để xử lý nghiêm, không để lâm tặc lộng hành. Nếu không xử lý nghiêm vụ việc thì tinh thần của lực lượng kiểm lâm sẽ dao động, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng" - ông Linh đề nghị.

Ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), cho biết đây là dịp cuối năm, lâm tặc hoạt động mạnh, tình hình vi phạm lâm luật tăng lên. Tuần trước, ở VQG Cúc Phương, 2 kiểm lâm cũng bị lâm tặc dùng đá đánh vào đầu. "Đây là những hành vi hung hãn, coi thường pháp luật, nếu không làm rõ, xử lý được thì rất dễ xảy ra tình trạng tương tự" - ông Tùng nhấn mạnh.

Bộ NN-PTNT đề nghị điều tra xử lý Liên quan đến vụ việc, chiều 19-12, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 276 thuộc VQG Yók Đôn để xử lý nghiêm. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ phá rừng trên địa bàn để răn đe, giáo dục phòng ngừa vi phạm. Giao Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Ea Súp chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ VQG Yók Đôn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ổn định dân cư, nâng cao đời sống nhân dân nhằm giảm áp lực lên rừng.

Cao Nguyên (Người Lao động)