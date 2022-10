TP. Pleiku tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền Luật An toàn giao thông

(GLO)- Ngày 28-10, Liên Chi đoàn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku phối hợp với Thành Đoàn và UBND xã Chư Á tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền Luật An toàn giao thông với chủ đề “Nhanh một phút, chậm cả đời” cho đoàn viên, thanh niên và học sinh của 5 xã trên địa bàn thành phố.





Cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku đặt câu hỏi tình huống tới các em học sinh tham gia phiên tòa giả định. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh của các xã: Chư Á, Tân Sơn, An Phú, Trà Đa và Biển Hồ đã tham phiên tòa giả định xét xử một vụ án dựa trên hồ sơ có thật về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng: Vào khoảng 23 giờ ngày 15-9-2021, Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001, trú tại thôn 7, xã An Phú) điều khiển xe mô tô biển số 81B2-608.56 lưu thông trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) theo hướng từ huyện Đak Đoa đến TP. Pleiku. Khi đến trước nhà số 860 đường Lê Duẩn, Tuấn điều khiển xe mô tô chuyển hướng, lấn sang phần đường của xe lưu thông ngược chiều rồi tông vào xe mô tô biển số 77L2-153.20 do chị Nguyễn Thị Bình điều khiển chở anh Nguyễn Văn Ngọc ngồi sau, đang lưu thông theo hướng ngược chiều. Hậu quả: Chị Bình tử vong, anh Ngọc bị thương tích tổn hại 09% sức khỏe. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông được xác định là do Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe mô tô chuyển hướng khi chưa đảm bảo an toàn nên đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Hành vi đó đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ và phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tại phiên tòa, Tuấn đã bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường tiền cấp dưỡng, tiền tổn thất tinh thần và tiền mai táng 500 triệu đồng.



Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động mang tính giáo dục và răn đe cao nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.





BÁ BÍNH