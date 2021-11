Pleiku: Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 6-11, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Thành Đoàn TP. Pleiku và Tòa án nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về an toàn giao thông "Giảm tốc độ-Trường học an toàn".

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ tai nạn giao thông do hành vi chạy quá tốc độ gây ra, nhằm tuyên truyền hành vi giảm tốc độ qua khu vực trường học 2. Ảnh: Lê Hòa

“Phiên tòa giả định” có nội dung xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm tốc độ khu vực trường học gây tai nạn giao thông nghiêm trọng được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa. Cụ thể, giả định trường hợp một thanh niên chạy vượt quá quy định về tốc độ qua khu vực trường học, không làm chủ tay lái đã tông trúng 1 học sinh và 1 người dân đang băng qua đường. Hậu quả khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và chịu mức phạt 3 năm tù theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự.

“Qua phiên tòa giả định, chương trình muốn tuyên truyền rộng rãi pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi “giảm tốc độ-trường học an toàn”, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức của Nhân dân, nhất là người điều khiển phương tiện tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông”-ông Võ Ngọc Quảng-Phó chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-nhấn mạnh.