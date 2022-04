Pleiku: Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy

(GLO)- Ngày 1-4, Công an xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho Công an TP. Pleiku giải quyết theo thẩm quyền 2 đối tượng trộm cắp xe máy gồm: Ngyêm (SN 2003, trú tại xã A Dơk) và Lĩu (SN 2009, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa).





Hai đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh Công an xã Chư Á cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23-3, ông Síu (SN 1981, trú tại làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) đến Công an xã Chư Á trình báo bị mất trộm 1 chiếc xe máy BKS 81AA-142.24, màu trắng xanh dựng ngoài sân nhà, trên xe có gắn chìa khóa.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Á đã phối hợp với Công an TP. Pleiku, Công an huyện Đak Đoa triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm. Đến 9 giờ ngày 24-3, Công an xã Chư Á đã bắt được Ngyêm và Lĩu khi đang tìm cách bán chiếc xe máy.

R’Ô PRIN