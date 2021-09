Pleiku bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

(GLO)- Ngày 8-9, Công an TP. Pleiku cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng Phạm Ngọc Tiến (SN 1994, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Phạm Ngọc Tiến. Ảnh: Lê Anh

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4-9, trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Hoa Lư), các cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác số 4, Công an TP. Pleiku nhận được tin báo có 1 đối tượng nghi vấn đã gây ra vụ trộm cắp xe máy tại khách sạn số 64, đường Nguyễn Tất Thành vào chiều 3-9 đang đi bộ gần khu vực chốt kiểm soát. Từ thông tin này, các cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác đã tiếp cận và mời đối tượng về Công an phường Hoa Lư để làm rõ.



Qua đấu tranh, Tiến khai nhận, vào chiều 3-9, lợi dụng sở hở của nhân viên khách sạn nên đã trộm chiếc xe máy BKS 81P1-291.95 rồi tẩu thoát. Hiện Công an TP. Pleiku đã thu giữ tang vật để trả lại cho người bị hại.



LÊ ANH