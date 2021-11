Đak Đoa: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

(GLO)- Lợi dụng thói quen của người dân khi đi làm rẫy thường dựng xe máy ở nơi vắng vẻ không có người trông coi và không cất chìa khóa, đối tượng Đặng Văn Vương (SN 1987, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 5 đến tháng 10-2021, Công an huyện Đak Đoa liên tục nhận được tin tố giác của người dân bị trộm cắp xe máy khi dựng ở vệ đường, chòi rẫy để đi làm. Trong khi đang tiến hành xác minh thì ngày 9-11, Công an huyện Đak Đoa tiếp tục nhận được trình báo của anh N.T. (SN 1975, trú tại thị trấn Đak Đoa) cũng mất xe máy. Theo vụ việc, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh T. dựng xe máy BKS 81F5-3056 bên vệ đường thuộc thôn 3, xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) để vào chăm sóc cà phê. Đến khoảng 15 giờ, anh T. trở ra thì không thấy xe máy đâu nữa.

Xác định đối tượng lấy trộm xe của anh T. có cùng thủ đoạn với những vụ trước đó, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã cử các trinh sát xuống khám nghiệm hiện trường, mở rộng địa bàn điều tra. Qua suy đoán, Công an xác định đối tượng cùng tang vật chưa đi xa nên tiến hành truy vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện chiếc xe máy của anh T. được cất giấu tại một rẫy cà phê cách hiện trường khoảng 2 km nên đã tiến hành mật phục. Đến 15 giờ 30 phút ngày 9-11, Đặng Văn Vương bị bắt giữ khi quay lại để lấy chiếc xe máy vừa trộm được của anh T..

Đối tượng Đặng Văn Vương tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh

Tại cơ quan điều tra, Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe máy khác để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 10-2021, Vương đã gây ra các vụ trộm xe máy của người dân đi làm rẫy tại xã Hà Bầu, Tân Bình, Hneng và thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa). Điều đáng nói, trong hầu hết các vụ trộm mà đối tượng thực hiện đều do người dân chủ quan dựng xe nơi vắng vẻ, không có người trông coi nhưng không cất chìa khóa xe. Hiện Công an huyện Đak Đoa đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Công an huyện Đak Đoa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là vào dịp cuối năm và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, Công an huyện Đak Đoa thông báo đến người dân, ai là bị hại của đối tượng Đặng Văn Vương thì liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) hoặc Công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.