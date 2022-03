Báo động tai nạn giao thông liên quan đến thanh-thiếu niên

(GLO)- Trong nửa đầu tháng 3, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến thanh-thiếu niên khiến hàng chục người chết và bị thương. Đây là con số đáng báo động, đòi hỏi các cấp, ngành cần có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn TNGT liên quan đến thanh-thiếu niên.

Liên tiếp xảy ra tai nạn

Từ ngày 6 đến 12-3, trên địa bàn các huyện Đak Đoa, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa liên tiếp xảy ra 8 vụ TNGT làm chết 13 người, bị thương 2 người. Trong số các nạn nhân tử vong có 8 người sinh từ năm 2004 đến 2008. Nguyên nhân gây ra TNGT chủ yếu do các lỗi: lưu thông không đúng phần đường, làn đường, không chú ý quan sát, vượt xe, chuyển hướng không đúng quy định, vi phạm về tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông...

Điển hình như vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-3, xe máy BKS 81K1-096.11 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Yang Trung (huyện Kông Chro), trên xe có 3 người gồm: Triệu Phúc Tài (SN 2005), Triệu Văn Thanh (SN 2004) và Triệu Văn Quý (SN 2006, cùng trú tại xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Khi đến Km 350+650 đường Trường Sơn Đông (thuộc địa phận thôn 9, xã Yang Trung), xe máy này đã tông vào phía sau xe đầu kéo BKS 81C-070.47 kéo theo rơ moóc BKS 81R-003.38 do tài xế Đào Ngọc Thanh (SN 1991, trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển đang dừng sát lề đường bên phải theo hướng lưu thông. Hậu quả, Tài tử vong tại chỗ, Thanh và Quý tử vong khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ TNGT chiều 10-3 khiến 3 người tử vong tại huyện Kông Chro. Ảnh: Lê Anh

Trước đó, một vụ TNGT rất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa vào ngày 6-3. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, Tuin (SN 2008) điều khiển xe máy BKS 81T1-067.14 chở theo Siu Amyan (SN 2007) và Siu Phyơng (SN 2008, cùng trú tại xã Bar Măih, huyện Chư Sê) lưu thông theo hướng từ xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) đi xã Ia Băng (huyện Đak Đoa). Khi đến đoạn thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng), Tuin điều khiển xe tránh con chó bên đường dẫn đến mất lái rồi tông thẳng vào cây bên lề đường. Hậu quả, Tuin và Amyan tử vong tại chỗ, Phyơng bị thương.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm

Trao đổi với P.V, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-cho hay: “Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong lứa tuổi thanh-thiếu niên đang là nỗi lo của toàn xã hội. Trong những năm qua, các ngành và các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở để nâng cao hiểu biết pháp luật về giao thông cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh-thiếu niên dù biết luật, hiểu các hành vi vi phạm có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng chấp hành không nghiêm, có trường hợp còn cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh còn buông lỏng quản lý con em mình, chưa thực hiện đúng cam kết về việc không giao xe cho con em khi chưa có giấy phép lái xe, vì thế đã xảy ra không ít vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, hàng năm, TNGT liên quan đến người trong độ tuổi 15-35 chiếm trên 50% tổng số vụ TNGT toàn tỉnh. Nhiều trường hợp người chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các em mà còn đe dọa tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

Ông Phan Hữu Hiếu thông tin thêm: Để phòng ngừa và kéo giảm TNGT liên quan đến thanh-thiếu niên, ngày 18-2, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có Công văn số 20/BATGT-VP về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng tự quản ở cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương gọi hỏi, răn đe, giáo dục, quản lý số thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng thường xuyên sử dụng mô tô tổ chức đua xe trái phép; đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động người dân, nhất là người dân tộc thiểu số cam kết không mua xe mô tô khi trong gia đình chưa có người đủ điều kiện điều khiển xe cơ giới, không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe để tham gia giao thông…

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Để ngăn chặn các vụ TNGT liên quan tới thanh-thiếu niên, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai ký kết và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về trật tự an toàn giao thông; nhân rộng và nâng cao chất lượng mô hình cổng trường an toàn giao thông; quan tâm đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông lên danh sách những thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm về trật tự an toàn giao thông để răn đe, giáo dục; tổ chức tuyên truyền cá biệt những đối tượng vi phạm, yêu cầu cam kết không tái phạm… “Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn sử dụng camera ghi lại hình ảnh vi phạm của thanh-thiếu niên và có hình thức xử phạt nguội. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập danh sách gửi về nhà trường, gia đình, địa phương để phối hợp nhắc nhở, giáo dục. Đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh không thực hiện đúng cam kết khi giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe tham gia giao thông”-Thượng tá Quỳnh nhấn mạnh.