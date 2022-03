Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 12-3, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Kông Chro và toàn tỉnh.

Theo đó, trong 2 ngày 9-3 và 10-3, tại huyện Kông Chro liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người điều khiển xe mô tô sau khi đã uống rượu bia làm 6 người chết, 1 người bị thương. Để không xảy ra các vụ tai nạn tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông huyện Kông Chro chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm khép kín địa bàn và thời gian, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy, chở quá số người quy định đối với mọi phương tiện cơ giới đường bộ, người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe mô tô. Đồng thời huyện phải rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi quản lý, nhất là những tuyến đường đèo dốc, đường dân sinh; khắc phục ngay các bất cập về hạ tầng để đảm bảo giao thông an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Kông Chro khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Công điện cũng nêu rõ, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên trong thời gian qua cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đề xuất giải pháp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.