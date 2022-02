Pleiku: Truy tìm đối tượng Phạm Minh Tâm liên quan đến vụ cháy ngày 2-1-2022

(GlO)- Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku có Thông báo số 232/TB-ĐTTH về truy tìm người liên quan đến vụ cháy xảy ra vào ngày 2-1-2022 tại làng Ia Lang (phường Chi Lăng, TP. Pleiku).





Truy tìm đối tượng Phạm Minh Tâm có liên quan đến vụ cháy xảy ra vào ngày 2-1-2022 tại làng Ia Lang (phường Chi Lăng, TP. Pleiku). Ảnh minh họa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku xác định đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc nêu trên là Phạm Minh Tâm (SN 1978, trú tại số 180 Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Qua quá trình điều tra, xác định đối tượng Tâm đã bỏ đi khỏi địa phương, không thông báo cho chính quyền nơi đăng ký cư trú biết.



Các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan báo chí thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng trên đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, địa chỉ 09 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại: 093.824.0135 (Điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn) để phối hợp giải quyết.



Yêu cầu đối tượng Phạm Minh Tâm hoặc thân nhân của Tâm thông báo cho Tâm biết, yêu cầu đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để làm việc, khai báo các nội dung liên quan đến tố giác tội phạm.



KIỀU PHAN