Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền

(GLO)- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch tiếp tục vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trước tình hình đó, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã tích cực đấu tranh phản bác, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Theo đó, các thế lực thù địch, phản động đã tung ra nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống Việt Nam là độc tài, toàn trị, để cho hàng trăm ngàn người “chết đói” giữa đại dịch Covid-19. Chúng ra sức cường điệu hóa các giá trị dân chủ tư sản, tuyệt đối hóa tính toàn cầu, tính phổ cập của quyền con người với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia”… Đây là những thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm với mục đích sâu xa là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an cùng với các lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tế cho thấy, từ ngày lập nước đến nay, với nhận thức sâu sắc về vấn đề dân chủ, nhân quyền, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã luôn nỗ lực bảo đảm quyền con người trên mọi phương diện. Sự nghiệp đổi mới với các bước đi đồng bộ trong sự kết hợp biện chứng giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh đầu tư và phát triển văn hóa, giáo dục, quan hệ quốc tế,… đưa đến nhiều thành tựu về vật chất, tinh thần, đó là nguồn lực, điều kiện để chăm lo cho toàn dân với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ tính mạng người dân trước đại dịch Covid-19. Đó là sự khẳng định rõ ràng về thành tựu, chủ trương nhất quán, toàn diện và đúng đắn. Đó là những minh chứng rõ nét nhất về sự nỗ lực đảm bảo dân chủ, quyền con người ở Việt Nam. Do vậy, những bài viết có nội dung sai trái, cố tình bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của bọn phản động và các thế lực thù địch trên không gian mạng cần phải lên án, bác bỏ, đấu tranh kịp thời.

Công an huyện Chư Prông đưa Siu Yúi (SN 1958, trú tại làng Klă, xã Thăng Hưng) và các đối tượng liên quan ra kiểm điểm trước Nhân dân vì hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Ảnh: Hữu Trường

Cần phải nhận thấy rằng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Liên hợp quốc đã xác nhận: Việt Nam đứng thứ hai trong khối châu Á-Thái Bình Dương và thứ 9 trên 135 nước về tỷ lệ phụ nữ làm việc trong Chính phủ. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về quyền dân sự, chính trị; Công ước về quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc… Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những nỗ lực hành động vì nhân quyền, vì con người của Đảng, Nhà nước Việt Nam không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Các thế hệ ông cha ta đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc, dân chủ cho Nhân dân. Vì vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức, hiểu đúng về dân chủ, nhân quyền và bản chất của việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời, không ngừng củng cố, vun đắp niềm tin vào lý tưởng cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, lao động sản xuất để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.